Ultimátum de Alfonsín: quedó al borde del abismo y se iría de Cambiemos

El dirigente radical Ricardo Alfonsín quedó al borde de patear el tablero y romper con la alianza de Cambiemos. El dirigente dio un ultimátum y amenaza con irse de la alianza antes de los esperado. Lo dijo en el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil.

Alfonsín aseguró que nunca vio "un partido tan alejado de sus ideas como el radicalismo". El ex candidato a Presidente aseguró que "algunos radicales le dicen sí a todas las directivas del PRO por creer que es lo mejor para su carrera política".

Además, anunció que lanzó el Espacio de Pensamiento Alfonsinista (EPA) para "demostrarle a la sociedad que el radicalismo oficial no es el que mejor expresa la identidad de la UCR".

Frente a los estudiantes de Periodismo de Perfil, Alfonsín también criticó el acuerdo con el FMI, al considerar que lejos de solucionar los problemas económicos de la Argentina "los va a complicar aún más" y dijo que "el Gobierno se preocupa por la macroeconomía, pero se olvida de la gente".

"¿Cómo definiría la postura de algunos sectores de la UCR en relación con el PRO?", le preguntaron. Y respondió el hijo del ex presidente: "Todos en la UCR son conscientes de que han acompañado decisiones inspiradas en concepciones que nada tienen que ver con el partido. Probablemente porque creyeron que eso era lo mejor para el país. A mí no me pudieron convencer. También hay un grupo minoritario que lo hizo porque pensó que era lo mejor para su carrera política".

Y finalizó el tema: "Si esto va sigue así, yo me voy de. Nunca vi un partido tan alejado de sus ideas. Había dos maneras de estar en Cambiemos. Una es la manera que eligió el partido después del 2015, apocado, acrítico, haciendo seguidismo, como si fuera un convidado de piedra".