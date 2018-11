UIA: "Si la sociedad quiere suicidarse, seguirá con este modelo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, hizo una dura advertencia sobre el futuro de la economía: "Si la sociedad quiere suicidarse, seguirá eligiendo a a este gobierno", al tiempo que criticó a la administración de Macri: ”Hay un fanatismo ideológico del gobierno que le impide cambiar el rumbo”.

"Este es un modelo que no contiene a la mayoría de la sociedad. Si no contiene a un modelo industrial seguro que no va a contener a la mayoría de los argentinos", analizó Moretti, en diálogo con el programa 'Crónica Anunciada' emitido por El Destape Radio.

Y reflexionó sobre el presente de la Industria: "Tengo mucho respeto por Dante Sica, pero la primera reunión que tuvimos le planteamos que con esta tasa de interés no podíamos trabajar. El dijo que esa tasa iba a ir a la baja y no solo no fue a la baja, sino que siguió subiendo. Con la tasa al 65% es una industria al quiebre".

"Tendremos que ver como aguantamos. La salida es con un cambio de modelo", concluyó, al tiempo que disparó que "si la sociedad quiere suicidarse seguirá con este modelo".

”Son muy pocos los trabajadores que van a cobrar el bono, no existe, esto es un chiste”. Y explicó que "el bono mínimo que deberíamos dar los empresarios a los trabajadores para que no pierdan salario es de $20.500. Pero el gobierno no acompaña en nada”.