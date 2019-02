SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El CEO y cofundador de Twitter, Jack Dorsey, confirmó que la empresa analiza cambiar la aplicación y concederle a los usuarios la posibilidad de editar tuits después de publicados, una de las mayores demandas de los tuiteros.

La novedad se conoció en un podcast con el periodista Joe Rogan, ejecutivo del sitio de microbloggings, donde Jack aseguró que se analiza este tan deseado cambio. La trampa está en que el tuit podría ser editado hasta 30 segundos después de publicado.

Sin embargo, el CEO de Twitter no indicó en qué momento se haría este cambio, que modificaría la forma de funcionamiento de la red social. Además, aún no se tomó la decisión a nivel corporativo, por lo que aún no es algo concreto.

Dorsey explicó que este cambio haría que se pierda una de las características centrales de Twitter, que muestra a "la naturaleza en tiempo real", según informó Telam.

