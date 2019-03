El repudiable comentario de "La Mole" Moli contra las mujeres

Polémico y repudiable. Se dio a conocer un video donde el ex boxeador cordobés Fabio “La Mole” Moli denosta la figura de la mujer. Con una serie de insultos cuestiona también que se celebre el día internacional de la mujer, el pasado 8 de marzo.

“¿Desayuno? Que se levante y vaya a buscar criollitos si quiere el desayuno, la hija de puta; es el Día del Macho y ni una mujer del país se acordó”, se quejó el ex boxeador.

“Somos todos una manga de pelotudos, porque es el día de la mujer le llevamos flores. Hoy es el día del macho ¿Te saludo tu mujer o tu novia? A mí la Negra ni un mate me dio la h…de p…”.

Cabe recordar que pesa sobre el ex boxeador, una denuncia por violencia de género que realizó su pareja Marta “La Negra” Galiano, esto generó que Moli fuera imputado en una causa, e incluso le pusieran una tobillera electrónica con la intención de que no se acercara a su ex. Tras conocerse el hecho, su pareja desestimó las denuncias.