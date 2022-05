San Luis busca potenciar el sector turístico con el desarrollo de un Plan de Competitividad

El secretario de Turismo de San Luis, Luis Macagno, dijo hoy que con el objetivo de "acompañar el crecimiento" turístico tras la etapa dura de la pandemia, la provincia desarrolla un Plan de Competitividad que vincule acciones entre el sector público, municipios y privados, en el marco de las gestiones orientadas a potenciar el sector.

En declaraciones a Télam Radio, Macagno aseveró que "el aluvión de turistas que hemos tenido durante el verano y Semana Santa han sido un gran aliciente, pero también es un fenómeno que entendemos que puede llegar a ser pasajero".

En ese sentido, aseveró que "hay que acompañar este crecimiento, y en eso estamos, empezando con todo lo que tiene que ver con trabajar la competitividad del sector turístico provincial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El secretario dijo que el trabajo que realizan se basa en la preparación "para lo que sigue”, tras la etapa dura de la pandemia y aun cuando, entiende, “no se puede decir que se está en la pospandemia".

"Si nosotros no nos preparamos, no mejoramos nuestros servicios, no trabajamos en conjunto con el sector privado para mejorar nuestra competitividad vamos a perder ese caudal o ese incremento que hemos tenido en este tiempo", sostuvo.

Desde otro plano, Macagno señaló que están abocados a diversificar la oferta de destinos turísticos y, al respecto, mencionó que vienen fomentando una serie de lugares que se muestran como emergentes.

"Hay algunos lugares de nuestra provincia que entendemos que tienen características para transformarse en grandes centros turísticos o lugares que, a pesar de ser pequeñas localidades, pueden atraer a un turismo de alta gama, incluso turismo internacional", indicó.

Destacó el “impulso” al sector que viene dándose "través del Estado Nacional con el programa 50 Destinos, el PreViaje, las asistencias y las ayudas que han hecho que todo el territorio provincial" que generó "un impacto muy grande en estas localidades”.

También, el funcionario destacó que "todos los fines de semana hay turistas recorriendo” San Luis, “sobre todo turistas de provincias vecinas”, en lo que marcó como una nueva tendencia.

En cuanto a conectividad, manifestó que han “recuperado casi la misma conectividad que teníamos prepandemia, con nueve vuelos semanales” y agregó que pudieron “en pandemia ser la única provincia que sumó rutas por un acuerdo con la aerolínea LADE y así incorporar una ruta que trabaja los fines de semana largos a Santa Rosa de Conlara, al aeropuerto que está muy cerquita de la Villa de Merlo”.

“Hemos solicitado la posibilidad de tener un vuelo a Córdoba, que nos permitiría conexiones con el norte y con el sur del país e internacionales”, agregó.

Con información de Télam