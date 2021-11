Mendoza tuvo un fin de semana largo con el 100% de plazas ocupadas

Mendoza tuvo un fin de semana largo excepcional en materia de turismo, con el 100% de plazas ocupadas en todo el territorio provincial, informaron hoy fuentes oficiales.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, le dijo a Télam: “La cantidad estimada de pasajeros que ingresaron este fin de semana a Mendoza ronda los 60 mil, incluyendo a aquellos que no van a establecimientos tradicionales, es decir que se alojan en casas de familia, o a departamento que no están en los circuitos de la oferta formal de hotelería y apart hoteles”.

En ese sentido, el dirigente empresario sostuvo que “la ocupación ha sido del 100% en toda la provincia: San Rafael, Malargüe, Valle de Uco, alta montaña, y Mendoza capital y alrededores”

“Y el gasto promedio estimado -agregó-, de los pasajeros nacionales, ha sido de 6.000 pesos por día por persona; y a eso hay que sumarle el de los pasajeros extranjeros que recién están empezando a llegar, fundamentalmente brasileños, quienes tienen consumos más elevados, pero todavía no tenemos el dato preciso. Como conclusión, ha sido un fin de semana exitoso”, remarcó González.

Por su parte, Mariana Juri, ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, afirmó: “Estamos muy conformes, Mendoza está viviendo un fin de semana excepcional, con ocupación plena, con números superiores al mismo fin de semana largo anterior a que comience la pandemia, un número que parecía imposible alcanzar en tan breve plazo”.

“Estamos muy contentos con la cantidad de turistas que han llegado, y con el empleo que esto genera. Me atrevo a decirles que Mendoza es la provincia más elegida, porque esta elección recae en todos sus destinos turísticos”, agregó la funcionaria a Canal 7 de Mendoza.

En ese sentido, la ministra analizó que “la ocupación se ha dado en toda la provincia de Mendoza”.

"El fenómeno que está viviendo Mendoza a diferencia del resto del país es que se ha dado una ocupación plena en todo su territorio”, añadió.

Además Juri resaltó que “el nivel de satisfacción de los turistas está siendo óptimo, que no solamente nos pone de cara a un excelente fin de semana, sino que sabemos lo que esto significa hacía el futuro”, en relación a la próxima temporada de verano.

“El sábado a la noche no quedaba prácticamente ningún lugar en la provincia de Mendoza. Los turistas se van muy conformes porque han encontrado una provincia muy abierta, muy activa, con mucha oferta funcionando, de mucha calidad”. Creo que sin duda, a horas de terminar este fin de semana largo, este dato es muy bueno”, resaltó Juri.

Con información de Télam