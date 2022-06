Fiestas de invierno en Argentina y tradiciones desconocidas

Nuestro país tiene una vasta cantidad de tradiciones y festividades en base a su rica historia cultural. Desde el chamamé y el festival nacional del folklore en Cosquín, Córdoba, hasta la propia comida característica de los argentinos son motivo de alegría y de encuentro. Por eso a continuación vamos a hablar de algunos de estos temas e incluso mencionar celebraciones poco conocidas por el público general.

El Festival Nacional del Folkore no se da precisamente en invierno, sino todo lo contrario, este año 2022 se llevó a cabo entre el 22 y el 30 de enero, pero resulta imposible no mencionarlo ante la importancia y el cariño nacional que se le tiene a tal evento. Allí se han escuchado voces que luego se convirtieron en artistas profesionales, como Soledad Pastorutti, y se sigue viendo gente con un inmenso talento. La música, la danza y hasta la poesía encandilan durante ocho noches a públicos multitudinarios.

Algo similar ocurre con el chamamé, que tiene su propio festival en la localidad de la ciudad de Corrientes. Este género musical de origen folclórico se convirtió recientemente en Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad declarado por la Unesco, logro ocurrido a fines del año 2020.

Toreo de la vincha en Casabindo, Jujuy

Pero en lo que a la época invernal se trata, en el paraje de Casabindo, en la puna jujeña, se realiza el tradicional “toreo de la vincha”. Esta es una localidad de menos de 200 habitantes pero que cada quince de agosto realiza una interesante forma de rendir honor a la Virgen de la Asunción: en un día de felicidad y mística, se realiza una corrida de toros, la única de la Argentina.

Esta es una práctica que se heredó de la época del Virreinato cuando la cultura española tenía una gran influencia. Además, este evento resulta ser una excusa perfecta para conocer las bellezas que oculta Jujuy, entre ellas el famoso y colorido Hornocal; las ferias de Humahuaca; las salinas grandes en Purmamarca, a las cuales se llega mediante la Cuesta de Lipán, un camino sinuoso pero sumamente apreciable y hasta relajante; y sitios con termas relajantes como las populares Termas de Reyes, en las cuales podrás encontrar tres piletas distintas, dos climatizadas y con agua sulfurosa.

Volviendo a Casabindo, ubicada en el centro norte de Jujuy, la religiosidad motiva a preservar una tradición que ha llegado a llamar la atención de 7.000 visitantes, siendo todo un logro en un pueblo tan pequeño. La misión es recuperar de la frente del toro una vincha roja unida a monedas de plata para posteriormente llevarlas en forma de ofrenda a la patrona de la comuna, la mencionada Virgen de la Asunción.

La tensión es algo que se vive en el clima de la corrida del toro. Ésta se mezcla con los aplausos y la emoción al ver que los toreros, uno tras otro, logran el objetivo. Se le quita la “corona” al animal y así se da pie para continuar con la ceremonia, que radica en la misa.

Tilcara, un lugar para divertirse

El pueblo se encuentra en cercanía con los departamentos de Tilcara y Humahuaca, por lo que se abre la posibilidad de continuar las fiestas de invierno en aquellos sitios. En Tilcara la movida nocturna llama mucho la atención de los más jóvenes, quienes salen a alguna de las tantas casas de música y comida. Allí el festejo se mezcla con la exquisita gastronomía local, como lo son las humitas, las empanadas jujeñas -conocidas por su pequeño tamaño-, los tamales, entre otros tantos.

De hecho, en Tilcara se festeja un carnaval que pone los pelos de punta de algunos lugareños. Hay quien no le gusta por el ruido y la basura que queda en las calles, pero no se deja de reconocer que es el carnaval no deja de ser uno de los tantos atractivos, el cual también se realiza en otros lugares de la Quebrada de Humahuaca.

Estos carnavales también están atravesados por la religión, ya que a pesar de que existe una mezcla entre la herencia católica, y la creencia y el respeto por la Pachamama, ningún lugar del norte argentino deja de ser una excepción sobre esta temática. Las comparsas y los visitantes se reúnen en determinados sitios de la naturaleza para “desenterrar al diablo” y luego volver a enterrarlo al terminar la festividad.

Uno de los lugares en los que se realiza este acto es cerca del Cerro de las Señoritas, en un monte de la localidad de Uquia. Allí miles de personas participan cada año, soltando además sus inhibiciones y convirtiéndose en el calor de lo que les dicta la emoción del carnaval.

La Fiesta Nacional del Asado

El gusto de los argentinos por la carne es histórico y representa una marca muy difícil de dejar de lado. La carne argentina es conocida en el mundo y resulta sumamente deliciosa, especialmente si se la acompaña con personas que hacen especial el momento de prender la parrilla. En Cholila, Chubut, se le dio una mayor visibilidad a los emprendedores y feriantes locales a partir de la Fiesta Nacional del Asado en la que los maestros asadores sacan a relucir sus cuchillos y su expertiz en la cocción de la carne vacuna.

En esta parte de la Patagonia, según los últimos datos conocidos, se asan unos 10.000 kilos de carne de vaca, 400 chorizos y 300 corderos, siendo alrededor de 150 los encargados de cocinar semejante cantidad de alimento.

La música por supuesto que también es parte del encuentro –generalmente con una duración de tres días-, con artistas que sacan la guitarra y entretienen a la multitud. Los sorteos alegran a más de uno que, conmemorando esta parte importante de la gastronomía argentina, disfruta de un cálido momento junto a amigos o familia.