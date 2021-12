Esperan "importante movimiento turístico" para las Fiestas como anticipo de la temporada veraniega

Operadores turísticos y autoridades de distintas provincias destacaron hoy que los dos fines de semana próximos se generará "un importante movimiento" en distintas localidades por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, para lo cual hay altos porcentajes de reservas hoteleras, en la previa de la temporada de verano.

Según funcionarios y empresarios consultados por las corresponsalías de Télam para este fin de semana las reservas hoteleras van del 70 al 80 por ciento, especialmente en playas de la costa atlántica, las sierras o el NOA, mientras la mayor afluencia se espera para la celebración de Fin de Año, con picos del 95 por ciento de plazas contratadas, dado que muchas familias empalman entonces el inicio de sus vacaciones estivales.

En Mar del Plata, el vicepresidente segundo de la filial de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Eduardo Palena, aseguró a Télam que "estamos ante dos fechas festivas donde se registrará un importante movimiento turístico" y apuntó que "el más fuerte será, como viene ocurriendo en los últimos años previos a la pandemia del coronavirus, Año Nuevo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para entonces, estimó, la ciudad "estará colmada, si no llegamos al 100%, estaremos muy cerca".

Palena señaló que para la Navidad "al ser una fecha más religiosa, más familiar, la gente no suele moverse de sus hogares, entonces será más tranquilo que Año Nuevo" y calculó que rondará "en un 70% de ocupación el próximo fin de semana".

El Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (Emtur), que no suele anticipar los porcentajes de reservas, recordó que en el distrito de General Pueyrredon están habilitadas 50 mil plazas hoteleras y 200 extra hoteleras.

Desde Villa Gesell, el secretario de Turismo de la comuna, Emiliano Felice, informó hoy a Télam "estamos muy bien en cuanto a reservas se refiere para estas fiestas" con "un 90% en la ciudad y completos en Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas, en tanto que para Año Nuevo, estamos al cien por ciento en todo el partido" donde hay habilitadas 150 mil plazas, de las cuales 27 mil son hoteleras.

"Sabemos que hay un ascenso de casos (de coronavirus) en general en todo el país, por eso recordamos que tan importante es tener el esquema completo de vacunación para generar esa barrera inmunológica y poder disfrutar de un verano que todo indica que será muy bueno", añadió Felice y recordó que "hay que seguir cuidándose, manteniendo la distancia, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos".

En tanto, el director de Turismo de Pinamar, Juan Ibarguren, indicó a esta agencia que "tanto para el fin de semana de Navidad como para Año Nuevo, estamos por encima del 90%" en sus 330.000 plazas, de las cuales 30 mil son hoteleras y el resto son casas y departamentos.

El presidente de la Cámara de Turismo de ese partido, Alfredo Baldini, señaló a Télam que "estamos ante una temporada maravillosa y estos dos fines de semana que coinciden con las fiestas de Navidad y Año Nuevo están casi completos".

"En todo el distrito estamos muy bien, se ha generado una demanda muy alta tanto para ambas fiestas como para el resto de la temporada de verano. Esperemos que esta pandemia y el ascenso de casos que se están registrando no modifique la situación", añadió el empresario e insistió con que hay que vacunarse y "seguir con los cuidados como el uso del tapaboca, el distanciamiento y el uso del alcohol en gel, para evitar que se tengan que extremar otras medidas".

En Adolfo Alsina, la secretaria de Turismo, Vanesa Neubauer, dijo a Télam que para estas fiestas "las expectativas son muy buenas" para sus más de 1.200 plazas hoteleras y apuntó que esperan "recibir gente a partir de fin de año que es donde nos han confirmado que tenemos más reservas y la mayor cantidad de gente que recibimos es en enero y febrero porque tenemos la agenda completa de actividades como la fiesta de Carhué, tardes de música en playa sustentable y fotografía nocturna, entre otros".

"En febrero tenemos la fiesta del turismo termal, por lo que esperamos mucha afluencia y agregamos actividades en todo el distrito de Alsina potenciando el turismo rural, cultural, histórico", dijo.

En Monte Hermoso, el secretario de Turismo, Franco Gentilli, dijo a Télam que "las reservas vienen bien, para Navidad tenemos un buen número, seguramente vamos a estar más del 80%, porque es una fecha que ha crecido mucho en el balneario".

En ese balneario -que tiene una capacidad de 60.000 plazas, entre hoteles, hosterías y cabañas- Gentili señaló que "cada vez más familias completas se acercan al balneario por lo que estamos con muchas expectativas", mientras "en Año Nuevo es una fecha tradicional, muy esperada en donde vamos a tener el show de fuegos artificiales".

"Ahí la ocupación estará más del 95%para ese fin de semana que podría llegar sin dudas al 100% porque es uno de los días que más gente viene", sostuvo.

La Comarca Turística de Sierra de la Ventana registra reservas del 65% en sus más de 7.500 plazas de cara al fin de semana de Navidad, informaron hoy fuentes de la comuna de Tornquist, cabecera del distrito.

"Para la Navidad la reserva es de un promedio general del 65% en alojamientos turísticos donde algunas localidades están casi al 100%", dijo a Télam el director de Planificación y Desarrollo Turístico municipal, Jeremías León.

El funcionario sostuvo que "en el caso de Navidad en localidades vecinas como Bahía Blanca y Coronel Suárez hay muchas viviendas de segunda residencia que no se contabilizan, si bien es de turismo pero que no lo manejan los prestadores".

"Muchas de ellas son concurridas por sus propietarios pero son números que no los podemos cuantificar", agregó e indicó que para Fin de Año "estamos superando el 70% de las reservas por lo que creemos que habrá más gente que en Navidad".

En Córdoba, el presidente de la Cámara de Turismo provincial, José González, detalló que para Navidad las reservas están en alrededor del 80% y para Año Nuevo superan el 90% "con preferencia en alojamiento de alta categoría y con todos los servicios" que, según la demanda, tienen mayor incidencia en los valles de Punilla, Calamuchita, Sierras Chicas, Traslasierra y la ciudad capital.

González también especificó que desde hace un tiempo "se percibe la tendencia de personas de alto poder adquisitivo que buscan servicios de alta categoría, tanto de Argentina como del extranjero", en muchos de casos porque no pueden viajar al exterior por algunas restricciones sanitarias.

También dijo que el programa del Gobierno nacional "ha motorizado mucho a la actividad del turismo", al sostener que "por las grandes ventajas que ofrece tiene un impacto positivo" en el sector.

Córdoba, que cuenta con 170 mil plazas, no impone restricciones para ingresar a la provincia, salvo la obligatoriedad de contar con el Pase Sanitario para eventos de más de 1.000 personas.

En Mendoza "ya hay un 75% de reservas para el fin de semana de Navidad y del 80% para fin de año", informaron fuentes del Ministerio de Turismo de la provincia que cuenta con 45.000 plazas registradas.

Sin embargo, "los turistas serán aún mayor cantidad dado que muchos de ellos se alojarán en casas de familiares y amigos", aclararon.

La provincia está abierta al turismo sin restricciones, aún sin obligación de pase sanitario, y fue calificada hace varios meses como destino seguro.

"Los prestadores están recibiendo reservas ahora y el nivel es muy alto", dijo a Télam el director de Turismo de Malargüe, en coincidencia de sus pares de San Rafael y el resto de la provincia.

En Entre Ríos esperan gran cantidad de turistas para las fiestas de fin de año, ya que según la Secretaría de Turismo provincial se registró un promedio de ocupación hotelera que ronda el 80%.

"Nos aprestamos a tener una gran temporada y tenemos que hacerla todos juntos, el sector privado con el público, para recuperar la actividad, las fuentes de empleo, y que sirva para reencontrarnos", dijo el gobernador Gustavo Bordet.

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, indicó que con las últimas dos semanas Entre Ríos llegará a 4,3 millones de turistas que recorrieron la provincia, cercano a los niveles de 2019, lo que "alienta a tener un muy buen verano en 2022".

Para ingresar a la provincia no se necesita certificado de Covid-19 negativo, ni seguro sanitario, ni carnet de vacunación, pero sí gestionar el "Certificado Turismo".

En Jujuy, el ministro de Turismo, Federico Posadas, indicó a Télam que para las fiestas de Navidad y Año Nuevo las reservas alcanzan un 80% en los pueblos de la Quebrada de Humahuaca y un promedio del 70% a nivel provincial sobre las más de 12.500 plazas disponibles.

En línea con el movimiento turístico que se registra en la provincia, con números que superan los de períodos previos a la pandemia, el funcionario agregó que para este fin de año, las reservas se muestran un "20% más que en tiempos normales".

La provincia implementa su pase sanitario desde el 13 de diciembre para acreditar la vacunación contra Covid19 para ingresar a todo evento masivo público o privado.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mécola, aseguró a Télam que "las reservas hoteleras están con un buen porcentaje de ocupación, comparado con otros años para la época".

Además, resaltó que "los niveles de ocupación en diciembre son buenos" y recordó que "históricamente, para esta época del año suele bajar la afluencia y este año tenemos más turistas queriendo pasar las fiestas de fin de año en Salta".

Di Mécola recordó que para ingresar a Salta "no hay requisitos extras de lo normal que se pide en la página web de turismo de Nación, donde se debe llenar una declaración jurada".

El empresario indicó que para la temporada de verano "dependiendo del destino dentro de la provincia, hay más o menos lugares pero en general ya se perfila una muy buena ocupación en Salta".

En Chubut, los principales destinos turísticos tienen un nivel de reservas que ronda en promedio el 70% desde el 1 enero pero no se cuenta con registros para el fin de semana que coincide con Navidad y Fin de Año.

Desde el área de planificación estratégica de turismo de Puerto Madryn indicaron a Télam que "recibimos consultas pero todo para enero, no para los próximos fines de semana".

El secretario de esa repartición, Marcos Grosso, interpretó que "no significa que no haya movimiento de visitantes para los próximos fines de semana pero se da en el marco intrafamiliar, es decir familiares que llegan para pasar las fiestas con los suyos y no se registran en los lugares clásicos de alojamiento".

Chubut no cuenta con requisitos sanitarios para el ingreso al distrito.

En Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia proyecta un nivel de ocupación del 70% de su capacidad de alojamiento (estimada en 5.550 camas) para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, según fuentes de la Cámara de Turismo y de la Asociación de Hoteles de Turismo de la capital fueguina.

Voceros del sector explicaron a Télam que, a diferencia de otros destinos turísticos tradicionales del país durante el verano, como la costa Atlántica, en Ushuaia suelen bajar la cantidad de reservas para las fiestas y apuntaron que "de hecho durante diciembre el nivel de ocupación promedio es de un 80% y existe una proyección superior para los primeros días de enero".

El secretario de Turismo de Ushuaia, David Ferreyra, señaló que con una ocupación con picos del 85% en diciembre "todo lo acontecido desde comienzos de noviembre con el turismo nacional y hace menos tiempo con la incipiente llegada de turistas extranjeros, nos hace pensar en una temporada alta excelente".

El funcionario agregó que ese nivel de actividad "ayudará a consolidar el destino" y "recuperar puestos de trabajo dentro del sector".

El secretario valoró el impacto del programa Pre-Viaje, de incentivo al turismo, que según cifras oficiales ya superó los 3 millones de personas que accedieron al beneficio y obtendrán la devolución del 50% de los gastos turísticos en crédito.

Ferreyra destacó que Ushuaia se convirtió en el segundo destino más elegido del Pre-Viaje, detrás de Bariloche y por delante de Mar del Plata, El Calafate, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Ciudad de Buenos Aires, San Martín de los Andes y Villa Carlos Paz.

En la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche "las reservas están arriba de un 90 %", dijo a Télam el Secretario de Turismo municipal, Gastón Burlón.

"La verdad es que estamos con mucha gente en la ciudad, de hecho estamos solicitando que la gente no venga si no tiene la reserva confirmada previa", detalló.

En el balneario Las Grutas, uno de los más importante de Río Negro, el director de Turismo, Leandro Hernández, indicó a Télam que "tenemos un gran porcentaje de reserva en lo que es hotelería y apart hoteles, que ya está rozando casi el 100 por ciento de ocupación" en sus 7.500 plazas hoteleras y 23.000 sitios de alojamiento,

"Y en el alquiler de departamentos temporarios aún quedan algunos lugares disponibles pero ya casi un 70%", detalló el funcionario y agregó que "para Año Nuevo, la ocupación está al 100%, y todo lo que es la primera quincena de enero igual".

"En San Antonio, Las Grutas y el Puerto, se ve venir una temporada con muchos visitantes", aseguró y recordó que solo "está en vigencia el pase sanitario" para "eventos en lugares cerrados", tras lo cual remarcó que "todos los alojamientos están bajo el sello de calidad sanitaria".

Con información de Télam