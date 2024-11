Dónde queda el Arco del Triunfo que está en Argentina y fue hecho en homenaje a Carlitos Balá

Carlitos Balá fue uno de los humoristas argentinos más talentosos y queridos a lo largo de diferentes generaciones. En 2019, antes de su muerte, inauguraron un Arco de Triunfo en Argentina para homenajearlo. A dónde queda el “Arco de Balá”.

Con el objetivo de “construir una pequeña París en Ituzaingó”, el arquitecto y vecino Rubén Díaz creó el Arco de Balá, una de las piezas de un proyecto mucho más grande denominado "La República de Balá". Díaz ya era reconocido por sus estructuras únicas en Argentina y es que en 2018 construyó, incluso, una réplica pequeña de la Torre Eiffel de París a metros de la avenida Santa Rosa.

En marzo de 2019, el Arco del Triunfo argentino se inauguró ante una multitud que pudo disfrutar de espectáculos, shows de música y hasta la presencia del propio Carlitos, que a sus 93 años se subió al escenario y pronunció sus célebres frases como “¿Qué gusto tiene la sal?” y “¿Un gestito de idea?”.

¿Cómo es el Arco de Balá y a dónde queda?

El arco mide casi 11 metros de altura y 10,70 de ancho, está pintado de amarillo y en una de sus columnas tiene la cara de histórico animador, mientras que en la otra está el “Chupetómetro”, -un clásico de sus programa de televisión por el que los más chicos iban y decidían dejar definitivamente sus chupetes- y el Topo Gigio en el otro extremo.

“Este Arco se diferencia del resto del mundo porque tiene una identidad argentina. Por eso las esculturas de Carlitos Balá”, señaló el arquitecto en declaraciones al Diario Clarín. El Arco de Balá está ubicado en el Boulevard Fleming y Bruselas, justo enfrente de dos diagonales y una plaza en el medio de Villa Ariza, Ituzaingó.

El 22 de septiembre de 2022, Carlitos Balá falleció a sus 97 años y el Arco de Balá fue uno de los cetros para dejarle mensajes, flores, fotos y homenajear al histórico humorista que cambió la televisión y la infancia de millones de argentinos.

Carlitos Balá y su relación con el humor a través de los años

Desde el comienzo de su carrera en la radio que rápidamente lo llevó a la televisión, Balá recibió cientos de homenajes y reconocimientos por la influencia que tuvo sobre tantas generaciones. Además de El Show de Carlitos Balá, su mayor éxito en la televisión, también filmó varias películas infantiles como El tío Disparate, Canuto Cañete Conscripto del Siete, ¡Esto es alegría! y ¡Qué linda es mi familia!.

En 2016, fue declarado “Embajador de Paz” en el Vaticano y fue homenajeado en los Premios Gardel. En 2017, Carlitos Balá recibió otro homenaje en el Congreso de la Nación por su extensa trayectoria en la cultura popular. "Ya van cuatro generaciones que me siguen, contando ésta de Panam. Hay que entenderlos. Tienen otros chiches, pero siguen siendo chicos. No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día", expresó el cómico en su discurso.

"En los aviones me pongo a bailar con las azafatas. La fórmula es recibir cariño. Yo soy de espíritu joven. El cariño te rejuvenece. Todo el mundo debería recibir cariño, pero está el poder adelante y nadie la quiere entender. Yo tengo cerca el cementerio de la Recoleta y digo: ‘Así terminamos todos’”, concluyó.