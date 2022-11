Desde el sector de las agencias de viajes destacan que 2022 fue "un gran año" para el turismo

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), Andrés Deyá, afirmó hoy que 2022 se ha constituido en "un gran año" para el turismo en la Argentina y que ha demostrado "la calidad de la industria" turística nacional.

"Estamos ante un gran año, que ha ido de menor a mayor y se termina consolidando una industria y demostrando la calidad de la industria del turismo", subrayó Deyá en declaraciones a Télam Radio.

Deyá aseguró que el 2022 "no es un cierre", sino que por el contrario, "es un comienzo porque ahora nos toca la responsabilidad de sostener este momento del turismo y de fomentar nuevos circuitos, nuevos destinos, nuevas propuestas para que el pasajero pueda seguir viajando".

Asimismo, el presidente de la Faevyt ponderó "el diálogo permanente" que tiene el sector con el Ministerio de Turismo y Deportes, y agregó que se sienten "muy escuchados, muy valorados y creemos y estamos convencidos que ese es uno de los puntos fundamentales de este momento del turismo".

"La verdad que esta conducción del organismo (a cargo del ministro, Matías Lammens), en la peor crisis del sector nos escuchó, nos apoyó y después de eso, para salir de esa crisis, nos preguntó y en esa interacción público privada creo que está también la reacción inmediata del sector", destacó el directivo.

Sobre las perspectivas futuras, Deyá sostuvo que "hay que seguir trabajando en esa línea", pues remarcó que "nadie en este país puede conseguir cosas solo, el privado propone, el Estado dispone; el Estado propone y el privado ejecuta".

En otro orden, el titular de la Faevyt calificó al flamante "dólar turista" (el que cotizará a poco menos de 300 pesos para los turistas extranjeros que utilicen tarjetas de crédito) como "una gran medida".

"Es una gran medida que desde la Faevyt veníamos pidiendo hace un tiempo. A veces hay que saber esperar el momento indicado; sabemos de la problemática económica de la Argentina y nosotros lo dijimos cuando salió el mal llamado dólar Qatar. Queremos una propuesta para que el turismo traiga dólares al país", expuso.

En este sentido, dijo que para llegar al objetivo "se trabajó, se elaboró y por el convencimiento del ministro Lammens, tocó varias veces la puerta del Ministerio de Economía, tocó varias puertas, insistió hasta que salió la medida; es una gran medida, el tiempo nos va a demostrar que estamos en el camino correcto".

Deyá manifestó que desde la organización que conduce quieren "seguir trabajando en previsibilidad para que el empresario argentino apueste al turismo" y apuntó que aspiran "lograr algún plan de incentivo en inversiones hoteleras, por ejemplo".

También comentó que aspiran "trabajar con Vialidad Nacional para el mejoramiento de las rutas en el interior del país, que se necesita y mucho" para actualizar la señalética.

"Hoy por hoy la mayor preocupación del sector privado es la falta de recurso humano en las agencias de viajes", precisó, y por ello, adelantó que se está "tratando de acortar los tiempos de inserción de los chicos cuando terminan la universidad al campo laboral y con el ministerio empezamos a trabajar algo para el año que viene", indicó en otro terreno.

Subrayó que "hoy en turismo hay mucha demanda de recurso humano y no está siendo satisfecha por el mercado, ayer hablaba con operadores turístico de El Calafate y Ushuaia, que ya están en temporada alta, y hay excursiones que tienen que ser canceladas por falta de guías".

"El eje central del Congreso Argentino de Agentes de Viajes en mayo 2023 que se va a realizar en Bariloche va a ser el recurso humano en las agencias de viajes", completó.

Sobre el programa PreViaje 2023, enfatizó que "hay que esperar para el PreViaje 4, hay que decirle a la gente que no es inmediato, que va a ser un PreViaje para mayo, junio, no antes, que no dilate la compra de su viaje porque no va a haber un PreViaje para el verano".

