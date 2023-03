¿Qué tan costoso es ir a Bariloche este 2023?

Armar el presupuesto de tus vacaciones debería ser el primer paso que tomes antes de cualquier otra decisión. De esta manera, vas a poder determinar otros factores, como el hospedaje, la cantidad de tiempo que te quedes, los lugares que vas a visitar y las actividades que vas a realizar. Hay distintos perfiles de viajero que podrías asumir para realizar tus vacaciones. Mientras que algunas personas prefieren ser más austeros con aspectos como el hospedaje (y, por lo tanto, se quedan en campings o en hostels), hay otras personas que prefieren ir menos días, pero tener la mayor cantidad de comodidades posibles, como hospedarse en buenos hoteles, comer en restaurantes y contratar excursiones más exclusivas.

Por su parte, también el tipo de viaje que quieras hacer dependerá de la cantidad de dinero total de la que dispongas y del límite final de tu presupuesto. Por lo que, si contás con un presupuesto más reducido, hay aspectos que sí o sí vas a tener que priorizar por sobre otros. Así como también hay muchas cosas que vas a tener que dejar de lado.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores mencionados previamente, pensamos un presupuesto para personas que no quieran viajar con total austeridad (y que quieran darse algún que otro gusto). Pero no nos extralimitamos con los gastos incluyendo solo servicios de lujo que muy pocas personas podrían pagar. Por lo que, si contás con un presupuesto promedio y querés pasar las mejores vacaciones posibles en Bariloche, a continuación, te vamos a dar algunas recomendaciones que te van a resultar muy útiles.

¿Cuál es la forma más conveniente de viajar a Bariloche?

Para viajar a Bariloche, nosotros recomendamos los pasajes aéreos, ya que es la forma más cómoda y, en lo que respecta al costo, la diferencia no es muy notable. Además, para las personas que cuentan con pocos días de vacaciones y quieren aprovecharlos al máximo, el avión es la forma más rápida de viajar, por lo que, lo poco que probablemente hubieras ahorrado en dinero al viajar en colectivo de larga distancia, lo perderías en tiempo que podrías aprovechar. Y, asimismo, con el cansancio que produce viajar tantas horas, no podrías aprovechar todo el día cuando llegues.

Si se parte desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, que es uno de los principales puntos de escalas aéreas del país, hay un viaje de tan solo 2 horas hasta Bariloche. Y el costo de un pasaje ida y vuelta ronda entre los $30 000 y los $40 000, dependiendo de la fecha y de la aerolínea. Aunque se pueden encontrar precios promocionales incluso más bajos. Si vivís en otra parte del país, le deberías sumar el pasaje hasta Buenos Aires a este precio, aunque hay pasajes bastante baratos que se pueden sacar con escala.

¿Dónde conviene hospedarse?

El hospedaje es el otro gran punto en el que se gasta la mayor parte del presupuesto de un viaje. Dependiendo de la fecha en la que quieras viajar a Bariloche, te puede convenir más una opción u otra. Esto se debe a que, si viajás en invierno o entre los meses de abril y septiembre, las temperaturas todavía son demasiado bajas como para que sea conveniente hospedarse en una carpa y quedarse en campings. Obviamente, hay personas que pueden tener un sentido de la aventura mucho más desarrollado y prioricen el valor de la experiencia por sobre la comodidad. Pero, si querés tener una estadía más agradable, te recomendamos quedarte en un hotel.

El precio de la noche de hotel depende de si te vas a hospedar durante la temporada alta o la temporada baja, en la que hay más disponibilidad de habitaciones por un costo más bajo. Pero el inconveniente es que, al ser una ciudad que recibe turistas de todo el mundo, Bariloche siempre tiene alta ocupación hotelera y, por lo tanto, solo hay temporada alta y temporada “muy alta”, sin ningún lugar disponible.

Una muy buena opción con todas las comodidades puede ser el hotel Llao Llao, que es uno de los más recomendamos en las plataformas de hospedaje turístico. Así como también cuenta con una muy buena puntuación en lo que respecta a sus instalaciones y a la calidad del servicio.

Pero, por su parte, si el Llao Llao es una opción un tanto costosa, o si se quiere ahorrar en el hospedaje, también hay muy buenas opciones que se pueden elegir. Por ejemplo, hay otros hospedajes temporarios que, si bien no cuentan con todas las comodidades y con vistas al lago, son de un precio más bajo por noche, que ronda entre los $20 000 y $30 000 por noche.

Como alternativa, obviamente, están los ya mencionados campings y hostels. Aunque, si te querés quedar en un camping, tenés que contar con una buena carpa con aislación contra el agua y contra las bajas temperaturas. Así como también tenés que llevar una buena bolsa de dormir y, recomendablemente, un colchón inflable.

¿Qué excursiones conviene realizar?

El tipo de excursiones que tomes dependerá de tus intereses particulares y de las condiciones climáticas, ya que, por ejemplo, durante el verano, no es el momento óptimo para ir a esquiar a Bariloche. Así como también hay algunos ríos que se congelan y, por lo tanto, se cierran algunos pasos. Por lo tanto, lo primero que deberías averiguar es qué excursiones puede haber disponibles durante la época en la que te vayas de viaje.

Una de las excursiones más recomendables, en caso de que no conozcas Bariloche, es realizar el Circuito Chico, ya que es como un vistazo introductorio al resto de cosas disponibles para ver. En esta excursión, vas a recorrer dos lagos, primero, el Lago Nahuel Huapi y, después, el Lago Moreno. A lo largo del recorrido, van parando por distintos miradores, e incluso se pueden realizar actividades como navegar en kayak o trekking, en caso de que desees subir al Cerro Campanario. Esta excursión se puede contratar con guías y movilidad, ya que dura aproximadamente medio día. Así como también se puede realizar de forma particular, alquilando un auto o (la opción más económica) viajando en colectivo entre los puntos de referencia.

Otra excursión muy recomendable que no te podés perder es el Cerro Tronador y la cascada Los Alerces. Algunos puntos de referencia de esta excursión son la cascada que se observa en la confluencia del río Manso, las playas del Lago Hess y la Playa Negra, un mirador del lago Mascardi y de la isla Corazón y el ventisquero Negro, en el Cerro Tronador. Hay que tener en cuenta que no todas las agencias agregan la visita a la cascada Los Alerces en el paquete de visita al Cerro Tronador, pero conviene hacer estas dos cosas juntas, ya que la experiencia es mucho mejor y la diferencia de precio entre una excursión que no la incluya y una que sí es mínima.

Por lo tanto, en conclusión, se puede estimar que, para pasar una semana en Bariloche con todas las comodidades o pudiendo hacer bastantes excursiones, hay que calcular un presupuesto de entre $100 000 y $300 000 en total. Obviamente, la diferencia de costo está en los tipos de servicios que elijas, lo que vayas a comer y tus consumos en general.