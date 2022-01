Hoteleros pampeanos destacan un nivel de ocupación del 100% los fines de semana

Los empresarios hoteleros pampeanos se mostraron hoy satisfechos por el nivel de ocupación hotelera que se registró en toda la provincia en la primera quincena de enero.

El presidente de la Asociación Hotelera de La Pampa, Santiago Amsé, señaló hoy a Télam que "es una temporada pospandemia muy buena. Estamos con una ocupación del 60% en la semana y del 100% durante los fines de semana".

Y agregó: "Preveíamos que iba a ser buena temporada, con niveles alto de ocupación porque empezó a venderse desde octubre, con el programa del PreViaje para enero, a partir del cual se registraron excelentes ventas en todo el país y La Pampa no es ajena a ello, porque es un lugar de paso importante hacia el norte o el sur del país".

Tras señalar que para febrero también se registra una alto nivel de reservas, Amsé destacó el impacto que genera el programa de PreViaje, al considerar que el programa del Estado nacional "constituye un incentivo porque mucha gente no pudo vacacionar en el exterior, por la pandemia de la Covid-19, por el costo del billete (dólar) y todo ello genera una movilidad de turismo interno extraordinaria".

Sin embargo, manifestó "preocupación" por parte del sector debido a "los picos de contagios de los y las empleadas, no en el seno de la actividad misma sino en su vida particular, donde se registran muchos afectados y debilitan la atención en los puestos de trabajo en una temporada que por suerte es alta".

Respecto al pase sanitario, el empresario hotelero respondió que "nos regimos por la reglamentación nacional, que hoy no obliga a los establecimientos a pedirlo, si bien creo que hoy, algunos hoteles comenzaron a pedirlo pero siempre es una decisión particular de cada uno, porque estamos hablando de registrar una persona o un grupo familiar, es decir, no hay aglomeraciones de personas registrándose".

"La realidad es que la gente se registra en los hoteles, sabemos que La Pampa es un lugar de paso, de manera que se queda una noche o eventualmente dos y sigue hacia el sur o hacia el norte, al mar o a las sierras o montañas y esa gente que se registra, toma las habitaciones y crea su propia burbuja, no estamos hablando de movimientos multitudinarios o masivos que generan riesgo por eso no se pide el pase sanitario", aclaró.

Consultado si en la hotelería pampeana se generó alguna oferta o estímulo para los turistas, Amsé respondió que "esas propuestas se elaboran en forma conjunta entre las agencias y áreas gubernamentales, con un servicio adicional, no logramos armar nada porque el inicio de la actividad post pandemia nos agarró con una buena ocupación y no nos dio tiempo para armar una estrategia a la hora de recibir la gente".

De todas maneras aclaró que "generalmente esas propuestas o estímulos adicionales se generan cuando se está en temporada baja, como un "2x3" o un pase a otra actividad en forma gratuita, pero hoy tenemos una alta turística y sabemos que no somos un destino final sino intermedio, por suerte no nos esquivan y por eso siempre está el reclamo de que las rutas nacionales estén en condiciones".

Respecto a cómo está hoy la hotelería en La Pampa, Amsé remarcó que "hay entre un 10 o un 15 por ciento de la hotelería que se ha perdido, porque algunos hoteles cerraron, otros se vendieron y ahora realizan otra actividad y otros fueron contratados por el Gobierno para dar alojamiento a personas aisladas por Covid", concluyó.

Con información de Télam