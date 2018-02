El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se lamentó por la liberación del ex vicepresidente Amado Boudou:"Que la Justicia resuelva rápidamente la cuestión de fondo". Además consideró que pese a las detenciones a sindicalistas, "el Gobierno no quiere un condicionamiento", aseguró.

En comunicación con Radio Mitre, Triaca cuestionó la decisión de la Cámara Federal sobre el ex funcionario al afirmar que "estas situaciones, como ciudadano, duelen" porque, según consideró, "la evidencia es bien clara de lo que ha pasado bajo su gestión".

"Más allá de que uno es respetuoso de las instituciones, a veces estas situaciones como ciudadano duelen, porque la evidencia es bien clara de lo que ha pasado bajo su gestión. Han superado todos los límites", sostuvo el funcionario nacional.

“Se está dando paso al fin de la impunidad”, aseguró sobre la detención de sindicalistas aunque aclaró que .

El titular de la cartera laboral pidió que "la Justicia resuelva rápidamente la cuestión de fondo y se dé la determinación que corresponde".

"Confío en la Justicia en todas sus instancias. Más allá de lo que choca a uno ver el festejo por la excarcelación, hay que confiar en la Justicia", concluyó Triaca.

Además se refirió a las detenciones de los gremialistas Marcelo Balcedo (SOEME) y Humberto Monteros (UOCRA) y las acusaciones por presunto lavado de dinero contra el líder camionero Hugo Moyano, y se mostró molesto con las declaraciones que hicieron referentes del movimiento obrero, como el gastronómico Luis Barrionuevo.

"Hubo muchos dirigentes que adoptaron una actitud corporativa, sin entender que es una buena oportunidad para separar la paja del trigo. Aquellos que siguen defendiendo prebendas, que siguen atados a un pasado que nos llevó a actitudes en algunos casos mafiosos eso es lo que no va más", sostuvo el ministro.

El titular de la cartera laboral aseguró que el Gobierno "no quiere un condicionamiento" de los sindicalistas y agregó: "Acá no estamos para encubrir a nadie. Me parece que es penoso que se plantee que tomar estas decisiones de transparencia se contraponga contra ´ojo con lo que hacen porque sino va a haber lío´. La Argentina ya no se banca más eso".

Ante las detenciones y denuncias que hicieron foco en el movimiento obrero la última semana, Triaca se quejó de que "siempre pagan justos por pecadores" y aclaró que "hay una mayoría de dirigentes gremiales de todos los sectores ideológicos que hacen las cosas bien, con transparencia".