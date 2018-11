Tremendo escrache a Patricia Bullrich a la salida de un restaurante en Córdoba

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un grupo de estudiantes escrachó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando salía de comer en un restaurante durante su visita a la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Los y las estudiantes le dedicaron varios insultos y reclamos, mientras ella daba notas a la prensa y defendía el uso de armas por parte de civiles y defendía al policía Luis Chocobar, procesado por matar a un ladrón.

La incómoda situación para la ministra se dio en las puertas del restaurante “La Pancha”, en donde también se encontraba parte de la comitiva que acompañó al presidente, Mauricio Macri, a Córdoba. Allí, entre otras personas, estaban los integrantes del Gabinete Nacional Guillermo Dietrich, Luis Etchevehere y Javier Iguacel.

Aún así, quien recibió la catarata de insultos fue, únicamente, Bullrich. Mientras hablaba con los medios locales, el grupo de estudiantes se congregó cerca de la esquina para gritarle y cantar contra ella, mientras el personal de seguridad de la ministra intentaba evitar que los y las jóvenes se acerquen a fuerza de empujones.

“Hija de puta”, “vendepatria”, “Patria sí, colonia no” y “Patricia Bullrich la puta que te parió” fueron las frases más repetidas a los gritos, al tiempo que la ministra defendía cosas como que “el policía Chocobar actuó en defensa de la gente” y que matar a un ladrón estuvo “bien”, porque así debería proceder un efectivo de las fuerzas.

Además, ante la pregunta de una periodista del programa Puntal AM sobre la posibilidad de que esto genere que la ciudadanía se arme e intente hacer justicia por mano propia, Bullrich contestó: “Eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que ande armado, el que no quiere, que no ande armado. Argentina es un país libre”.

Mientras decía esto, la ministra ignoró por completo a los insultos que se disparaban en su contra, como si no estuviera sucediendo. Luego, se retiró en una camioneta con el resto de los miembros del Gabinete.

