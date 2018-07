Tras un largo silencio, Darín volvió a hablar de las denuncias de Bertuccelli y Rivas

El actor Ricardo Darín volvió a referirse a las denuncias en su contra que realizaron las actrices Valeria Bertuccelli y Érica Rivas por maltratos durante trabajos que compartieron con él.

El actor fue el invitado principal de Podemos Hablar, el programa de Kusnetzoff en Telefe, y el conductor le brindó unos minutos para que hablara sobre la polémica que lo involucra.

Un mes atrás, Bertuccelli se había referido al mal momento que vivió al trabajar con Darín en la obra teatral "Escenas de la vida conyugal" y aseguró: "La pasé muy mal, tendría que pedirme disculpas".

En ese momento, la actriz fue reemplazada por su colega Érica Rivas, quien también apuntó contra Darín luego de la denuncia. "No quiero sus disculpas ni quiero volver a trabajar con él", apuntó.

Ante la pregunta de Kusnetzoff sobre esa situación, Darín afirmó le "afectó" y le "dolió". "Terminás erosionado por todo eso. Es un tema del que yo, no es que quiera salir pero me gustaría aquietarlo un poco. Lo que decidido es bastante razonable y es esperar que el tiempo ponga las cosas en su lugar", apuntó.

Y completó: "Me di cuenta que no sirve de mucho lo que diga porque para un lado o para el otro va a ser tergiversado o malinterpretado. No quiero fomentar ninguna discusión, ninguna contienda. Necesito que la adrenalina de todo ese torbellino baje un poquito".