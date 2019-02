Tras su pelea mediática, 'Cabito' llevará a Matías Martín a la Justicia

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Eduardo 'Cabito' Massa Alcántara anticipó que le iniciará acciones legales a su ex amigo y compañero de Basta de Todo Matías Martín luego del enfrentamiento que tuvieron tras su despido.

"Espero una retractación al aire. Se tocaron temas como mi enfermedad y se usaron palabras graves para referirse a mi obesidad. Matías habló de 'adicciones'. No sé a qué se refería y me gustaría que lo aclare, pero si fue por la comida, no es una adicción, es una enfermedad", aseguró 'Cabito' en una entrevista con Teleshow, donde adelantó que tomará la vía judicial contra el conductor y contra Metro.

Desde su escandalosa salida del programa radial, el actor no volvió a Metro, pese a que se había rumoreado su incorporación a otros ciclos y la falta de trabajo le hace pasar un difícil momento. "Necesito pagar el alquiler", reconoció.

Al tiempo que reveló: "Me habían dicho que querían que siguiera. La idea era sumarme a un programa ya instalado con la posibilidad de hacer otro ciclo los fines de semana, pero cobrando el 35 por ciento menos del sueldo que tenía antes. Lo cual me pareció una oferta bastante chota".

De acuerdo con su visión, todo estaba atado a la decisión de Martin. "Me tuvieron que sí, que no, hasta que volvió él de sus vacaciones, lo hablaron y me dijeron que no seguía, así que intuyo que tuvo injerencia en esa decisión", sostuvo.