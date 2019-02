SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Agustín Zbar, pidió “licencia por tiempo indefinido” luego de la polémica por el pedido a la DAIA de que abandone la querella contra Cristina Kirchnerpor el Memorándum con Irán.

Según consignó el diario Clarín, Zbar negó que le hayan sugerido dar un paso al costado y pidió "disculpas" por lo que consideró "expresiones equívocas" en referencia a la carta que se conoció esta semana.

“Yo solicité licencia en el ejercicio de la presidencia de AMIA a causa de los hechos y las expresiones equívocas", afirmó. "Lo que se leyó no es lo que pienso ni siento. A lo largo de los últimos 20 años he sostenido que los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno Iraní No he variado mi posición. Es lo que sostuve privada y públicamente siempre”, agregó Zbar a Clarín.

carta zbar.jpg

El jueves se conoció una carta a través de la cual la AMIA le sugirió a la DAIA que desista de impulsar la causa judicial contra la ex Presidenta en el marco de la denuncia que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la mutual judía.

El documento generó una fuerte polémica dentro de la comunidad judía argentina y hasta referentes macristas salieron a cuestionarlo.