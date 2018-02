El ex vicepresidente se convirtió en padre por primera vez. Por qué eligió esos nombres.

A casi una semana de haber sido excarcelado por la Cámara Federal, el ex vicepresidente Amado Boudou se convirtió en padre por primera vez. Hoy nacieron sus mellizos: León y Simón.

El ex ministro de Economía y su mujer, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, decidieron ponerle esos nombre a sus hijos por dos referentes políticos: el revolucionario ruso León Trotsky y el libertador Simón Bolívar.

Según informó la ex periodista de 678 y amiga personal de Boudou, Mariana Moyano, De la Fuente dio a luz en una cesárea programada en el Hospital Italiano y pesaron los mellizos pesaron 3,115 y 2,450 kgs respectivamente. El parto no presentó complicaciones.

Embed 3,115 y 2,450 kg. Así de grandes. Esperaron a su papá junto a la Leona de su mamá. ❤️❤️❤️❤️ — Mariana Moyano (@mmlamoyano) 17 de enero de 2018

De la Fuente y Boudou se conocieron en 2015 en Buenos Aires. Según contó la ex legisladora mexicana, al principio "no hubo flechazo". Sin embargo, el ex vicepresidente comenzó a mandarle mensajes y de a poco comenzaron a formar una relación.