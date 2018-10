Tras los Juegos Olímpicos, Mac Allister dejará el Gobierno

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El secretario de deportes, Carlos Mac Allister, le informó al presidente Mauricio Macri que dejará su cargo tras los Juegos Olímpicos juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario quiere ser candidato a gobernador por el PRO en La Pampa.

"En noviembre me voy ya a La Pampa para comenzar la campaña para ser gobernador", confirmó Mac Allister, quien aún no tiene reemplazo, a La Nación. "Si fuera por mí no me iría nunca", aseguró Mac Allister. "Pero asumí un compromiso con el pueblo de La Pampa, y tengo que cumplirlo. Es una gran responsabilidad", sumó.

Aunque ya se descartaron algunos nombres, el sitio Expediente Político señala que desde Casa Rosada tentaron al Mago Coria, pero el extenista prefirió seguir en la capitanía colegiada de la Davis. La idea del Gobierno es que el cargo sea ocupado por un perfil profesional político no vinculado al deporte directamente.

El desembarcó de Mac Allister no sería bien visto dentro del radicalismo. “No habrá acuerdo”, hicieron saber del lado del senador Juan Carlos Marino, un hombre clave del poder del Senado nacional. Por su parte, el gobernador peronista Caros Verna, quien hizo público que padece cáncer, se tomará un tiempo de licencia para luchar contra la enfermedad.