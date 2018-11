SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las cuentas de Twitter @mis2centavos y @mis2centavos2 a cargo del tuitero, Javier Smaldone, sufrió la sorpresiva suspensión por tres llamativas denuncias, a lo cual, la red social decidió expulsarlo de su comunidad. Esta decisión que representa un ataque a la libertad de expresión, tiene como detalle llamativo que el usuario fue denunciado en dos oportunidades por el presidente de Boca y operador judicial de Mauricio Macri, Daniel Angelici; y de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

En las tres denuncias realizadas por las dos figuras de Cambiemos y por un conductor de Corriente llamado Jorge Aguirre, el usuario no acosó o hizo sentir incómodo a los demás usuarios. La cuenta @Mis2Centavos era conocido en el mundo del pajarito, poseía una cantidad importante de usuarios y hacía 9 años publica diariamente contenido crítico y reflexivo hacia el gobierno de turno.

Embed

Según explicó Smaldone a El Destape“Twitter tiene un sistema de penalización de cuenta que ante la primera denuncia te bloquean tu cuenta por 24 hs, después de la segunda denuncia te bloquean por dos semanas y en la tercera te suspenden definitivamente” pero en este caso, la red social le advirtió que no podía volver a crearse una cuenta y en caso de que lo hiciera, sería nuevamente suspendido.

"Yo tenía mi cuenta desde 2009 @mis dos centavos, una vez tuve una denuncia porque me pelee con otro usuario y me suspendieron 24 hs. Otro día, me encuentro con que me habían denunciado la cuenta por un tuit de hacía meses dirigido hacia Angelici el cual decía ‘morite @tanoangelici’, pero no era una amenaza sino que era el uso de una expresión común”, comenzó su explicación el usuario y subrayó que “una denuncia por amenaza no podía ser”.

Embed Retransmito mensaje de @mis2centavos desde el otro lado . se agradece difusión... pic.twitter.com/fOcCe49ElE — Beatriz Busaniche (@beabusaniche) 27 de noviembre de 2018

Agregó: “Lo que entiendo es que el Tano Angelici me buscó ese tuit y me lo denunció. Como veo que tenía dos sanciones, utilizo otra cuenta que me había creado una vez (@mis2centavos2) porque sabía que en la tercer denuncia me podían dar de baja la otra cuenta. Cuando me creo esta cuenta y empiezo a decir que en la cuenta vieja me la había denunciado Angelici, en uno de los tuits la nombro a Laura Alonso, que como todos los saben, llegó de la política de la mano del Tano”.

En ese momento, mediados de febrero, Smaldone se encuentra con “otra denuncia en un tuit en el que estaba nombrado Angelici y otra denuncia de Laurita Alonso” y como consecuencia le “bloquearon por una semana” la nueva cuenta creada.

Al respecto, el tuitero remarcó que “en ningún momento” insultó o amenazó a la titular de la OA pero de todas formas “Alonso denunció la nueva cuenta”, lo cual, es habitual en la funcionaria de Cambiemos de bloquear a cuentas que le cuestionan su accionar y su flaca pelea contra los casos de corrupción que salpican al Gobierno.

Pasaron varios meses hasta que este domingo, @mis2Centavos decidió opinar sobre la bochornosa superfinal que no se pudo jugar por los incidentes que tuvieron lugar en el Monumental: “Empiezo a leer por Twitter que la culpa era de los jugadores de Boca porque habían provocado a la hinchada y veo que lo habían dicho públicamente un tipo en la puerta del Monumental. Pongo el video en mi cuenta y me contesta un correntino diciéndome que ese hombre era Jorge Aguirre, conductor de un programa de televisión y radio”.

“Escribo en un tuit que este sorete comunicador social anda diciendo que la culpa de lo que pasó la tienen los jugadores. Este me contesta cagándome de risa y le digo ‘sos un sorete’ y así cinco respuestas suyas y mías diciéndole que era un sorete. Al otro día me levanto y encuentro mi cuenta @mis2centavos y @mis2centavos2 cerrada. Voy al mail y veo que este tal Aguirre había denunciado estas cinco respuestas mías como acoso, cuando había respuestas de él”, relató detalladamente.

Pero no solo Twitter bloqueó sus perfiles sino que las autoridades le advirtieron: “Cualquier intento de crear otra cuenta, si la llegan a detectar me la van a volver a cerrar. En otras palabras, me expulsaron de la red y no solo no puedo usar más Twitter sino que se perdió 9 años de contenido y material que había subido”.

Frente a esta situación, Smaldone advirtió sobre cómo procede la red social ante las denuncias aleatorias de diferentes usuarios que pueden reportar cualquier comentarios que no les guste: “Son servicios privados que se rigen por legislaciones que no son de Argentina, entonces, hacen lugar a ese tipo de denuncia de otros usuarios porque se quieren cubrir legalmente”.

“Esto es una locura, atenta contra la libertad de expresión pero es un problema que tenemos hoy en internet a nivel mundial”, sentenció.

Por el momento, @Mis2Centavos no evalúa la opción de crear una nueva cuenta pero todo su contenido lo subirá a su página personal www.blog.smaldone.com.ar