Tras las denuncias por acoso, Mariana Fabbiani salió a defender a Ciccioli

En medio de las repercusiones por el caso Fardin, la conductora explicó que prefirieron apartar al periodista para que no opine del tema.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Después de que Thelma Fardin denunciara a Juan Darthés por violación, la conductora Mariana Fabbiani explicó las razones por las cuales decidieron que su compañero, Martín Ciccioli, no esté presente en el estudio para tratar este tema por todas las denuncias de acoso que pesan sobre su persona.

La conductora de "El diario de Mariana" aseguró que le da "incomodidad" hablar del tema de acoso, abuso y violación. "Nosotros tenemos el caso de Martín Ciccioli, que mañana seguramente venga, estos días no ha venido al programa" porque "considerábamos que con todas las denuncias que él estaba enfrentando era mejor que no opinara de este tema", agregó.

Fabbiani remarcó que "no se puede ni comparar lo que está enfrentando Martín con la denuncia de Darthés, quiero hacer una distancia enorme sobre este tema, porque Darthés está enfrentando una denuncia de violación" y pidió que la Justicia siga "su curso" en el caso de su compañero de programa, que se "autodenunció".

Si bien remarcó que son dos casos y denuncias diferentes, "hay una mujer que está diciendo que le pasó algo y entendemos que así como Martín se autodenunció y entregó su celular, entendemos que acá tiene que pasar algo que a nosotros nos excede", en relación a la denuncia de Fardin contra Darthés.

La conductora confesó que no habían "tocado el tema porque consideramos que es la Justicia el lugar donde tiene que ser juzgado" pero "como comunicadora y líder de este programa lo que tengo que hacer es darles visibilidad a los temas y debatirlos".

Por eso, resaltó que "no quería dejar de mencionar el tema para que parezca que de algunas cosas no hablamos, hablamos de todo" pero se encargó de diferenciar los dos casos, porque "Martín Ciccioli no está acusado de una violación".

LEER MÁS: Ciccioli más complicado: modelo lo denunció ante la Justicia