Tras las declaraciones de Macri, el dólar subió y cerró a $ 38,17

En la apertura semanal del mercado cambiario, el dólar se mantuvo estable y cerró a $ 38,17, según el Banco Central. La divisa subió cuatro centavos respecto al viernes.

Tras darse a conocer que el Gobierno está cerca de anunciar el nuevo acuerdo con el FMI, la moneda estadounidense tuvo un leve aumento y cotizó a $ 36,43 para la compra y $ 38,17 para la venta.

Para evitar un rebote aún mayor, en el cierre de la jornada, el Central realizó una venta de U$S 250 millones de los cuales adjudicó U$S 112 millones a un precio promedio de corte de $ 37,31.

Durante el fin de semana, autoridades del Gobierno y los técnicos del FMI negociaron el acuerdo stand by, en un intento de terminar con la crisis cambiaria que produjo la megadevaluación. En principio, ya habría un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones que se agregarán al monto original de u$s 50.000 millones.

