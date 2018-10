Después de presentar un nuevo espacio político, el Senador almorzó con un ex Presidente de la Nación en el palacio legislativo.

En medio de la crisis del Gobierno y con la unidad del peronismo en el horizonte, Miguel Ángel Pichetto y Eduardo Duhalde compartieron un almuerzo en el comedor del Senado de la Nación.

El senador Pichetto recibió al ex Presidente en su despacho, en el segundo piso de la cámara alta, y luego bajaron juntos al comedor del palacio legislativo para compartir un almuerzo. Según pudo saber El Destape, fue un encuentro informal y los dirigentes hablaron de la coyuntura política, pero no dejaron trascender mayores detalles de la reunión.

Semanas atrás, Duhalde habló de su preferencia por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna como potencial candidato presidencial por el peronismo. "No forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa", le dijo el ex Presidente al diario Perfil hace un mes y medio.

Sin embargo, la cercanía de Lavagna con el tigrense no es secreta. Según publicó Revista Noticias en junio, "Sergio Massa estudia economía con Roberto Lavagna" como un preparativo electoral, camino al 2019.

Así, la reunión entre Pichetto y Duhalde abrió interrogantes. El senador rionegrino conformó, hace semanas, un nuevo espacio junto a Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Massa, de vínculo cercano con Lavagna, quien es referente en lo económico para el equipo del Frente Renovador.

Sin embargo, no fue el primer encuentro entre estos dos dirigentes. El jefe del Bloque Justicialista del Senado encabezó un acto la semana pasada, en San Martín, que contó con la presidencia de Duhalde y utilizó para cuestionar la gestión económica del Gobierno.