El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, admitió estar dispuesto a dialogar con el presidente, Mauricio Macri. Sin embargo, aclaró que no puede confiar en sus ministros porque, según explicó, "son verseros".

"Si Macri se quiere sentar a hablar lo voy a hacer, hace tres meses que no hablo con él, sus ministros son verseros", señaló Moyano un día después de liderar una multitudinaria protesta en la avenida 9 de Julio. En declaraciones a la radio La Red, el sindicalista reiteró que le "preocupa que no alcance la plata y que no se generen empleos nuevos". Rechazó que haya convocado a una movilización por motivos personales.

El gremialista sostuvo que entre los sindicatos que protestaron "no se conversó la posibilidad de un paro general", aunque no descartó esa posibilidad, al afirmar: "tarde o temprano si no dan respuestas, veremos". "Estoy grande para ser secretario de la CGT, no lo sería", aclaró también Moyano.

El líder de Camioneros encabezó este miércoles una masiva marcha contra el gobierno junto a movimientos sociales, políticos, las CTA y sindicatos, en la que dijo que no tiene "miedo de ir preso". Resaltó que la convocatoria no fue para "amenazar" ni "desestabilizar".

Acompañado en el escenario por dirigentes de distintos sectores, Moyano negó que la movilización tuviera como objetivo eludir las causas judiciales en su contra, a la vez que llamó a los trabajadores a "prepararse" para las elecciones, porque - según dijo- "los gorilas no pueden estar más" en el poder.

"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder de Camioneros, al cerrar el multitudinario acto.

