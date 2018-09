Tras la derrota ante River, Osvaldo estalló contra Guillermo y reveló datos inéditos de la interna de Boca

El ex delantero, que jugó en el Xeneixe en 2015 y 2016, dijo que varios jugadores del plantel fumaban pero el Mellizo no les decía nada.

El exdelantero de Boca Daniel Osvaldo tildó de "cagón" a Guillermo Barros Schelotto y reveló que en el plantel eran doce futbolistas que fumaban, aunque al único que echó el entrenador fue a él.

Retirado del fútbol, el ahora cantante de la banda "Barrio Viejo" hizo referencia al episodio que le costó su saluda de la institución, tras un empate 1 a 1 ante Nacional de Montevideo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016.

"Éramos 12 los que fumábamos en ese Boca y al que echaron fue a mí. Y Guillermo los veía, ¿eh? Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo", afirmó en una entrevista con el diario Marca de España.

"A Tevez le está haciendo lo mismo: no se anima a echarlo y lo está provocando"

Osvaldo dijo que fue "mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años".

Incluso, vaticinó que "ahora a (Carlos) Tevez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia".

Osvaldo contó que en la "selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego" y se quejó por la forma de proceder de Guillermo.

"Si te molesta, vení y planteámelo cara a cara. Si queres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y me decís: ´busquemos la mejor forma para que salgas´. No haga público que me fumé un cigarrillo. Guillermo no tuvo respeto y fue un cagón", cerró.