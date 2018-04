Tras el tarifazo en el transporte, el Gobierno no piensa ampliar el saldo negativo de la SUBE

A pesar del tarifazoal transporte público, el Gobierno nacional no planea ampliar la proporción del salgo negativo disponible en la tarjeta sube que está en 20 pesos desde el 2016.

Según advierte la nota de La Nación, el Ministerio de Transporte afirmó que pese a la suba del transporte, no está en los planes aumentar ese valor. "No se incrementó y por ahora no está en agenda", indicaron.

Es cotidiano subir al colectivo o pasar por el molinete del tren y enterarte que no tenes carga en la Sube, el saldo negativo sirve como ayuda en el momento cuando te olvidaste de cargarle crédito a tu tarjeta. Pero ahora, como ese saldo negativo no aumentó como aumentó el boleto, los 20 pesos solo alcanzan para dos viajes de 9.50.

En mayo de 2016, la última vez que se elevó el monto del descubierto, eran tres los viajes que podía hacer un pasajero sin tener que recargar su tarjeta ($19,50, con tres boletos de $6,50).

Para aquellos que eligen el tren, la situación es similar. Hoy, la SUBE cubre tres boletos de recorrido más corto en las líneas Mitre, Sarmiento o San Martín (tres de $6,25 suman $18,75) y únicamente dos para la extensión media ($15, que representan dos boletos de 7,50). Hace dos años, con el boleto mínimo en estas líneas en $4, se podían hacer cinco viajes mínimos.