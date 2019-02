SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras el pedido de la AMIAa la DAIA de que desistan de continuar la causa judicial contra la senadora Cristina Kirchner por el pacto con Irán, el diputado Waldo Wolff escribió un tuit criticando a "quienes festejaban" el pedido y Javier Timerman, hermano del ex canciller, salió al cruce.

"Festejan los que se abrazan con Hezbollah y Hamas. Festejan los que festejaban el 27 de enero día del holocausto en las escuchas la firma del memo. Que algunos entreguen la dignidad no significa que lo hagamos todos. Son abrazos de oso. Seguimos adelante", lanzó el legislador.

Ante esto, Timerman lo cruzó: "Mi hermano no festeja porque está muerto. Igual no festejaría. Porque no hay nada que festejar".

Asimismo, continuó: "La AMIA y la DAIA miraron para otro lado cuando Videla torturaba a mi padre por judío y vos fuiste parte de los que acosaron a mi hermano impidiéndole curar su Cáncer".

Embed Mi hermano no festeja porque está muerto. Igual no festejaría. Porque no hay nada que festejar. La AMIA y la daia miraron para otro lado cuando videla torturaba a mi padre por judio y vos fuiste parte de los que acosaron a mi hermano impidiéndole curar su Cancer — javier timerman (@JavierTimerman) 1 de febrero de 2019

El diputado no respondió. Hoy, mediante un comunicado, la DAIA informó que continuarán con la querella pese al pedido de la AMIA y cuestionó a la mutual por hacer pública su posición.