Luego de que la familia del ex piloto de F1 Michael Schumacher rompiera el silencio en la previa del cumpleaños del ex piloto, tres de las personas de su círculo íntimo revelaron más detalles sobre el enigma que ronda en torno a su vida tras el accidente.

En el día que Schumacher cumple 50 años, el ex ingeniero de Ferrari Ross Brawn, el ex presidente de la escudería Luca di Motezemolo y el ex presidente de la FIA Jean Todd brindaron notas periodísticas en las que hablaron del tema mejor guardado: la intimidad del ex piloto.

En una entrevista con el medio italiano la Gazzetta dello Sport de Italia, Todt señaló que tiene un fluido contacto con 'Schumi' y afirmó: "Siempre he sido muy discreto sobre su vida privada. Me preguntaron dónde vi la carrera y naturalmente dije que en casa de Michael. Con él he visto muchos Grandes Premios antes e incluso después del accidente. Hemos visto muchas carreras juntos y veremos muchas más".

Al respecto del esfuerzo que hace la esposa del multicampeón de Fórmula 1, Corinna, para mantener el hermetismo y atender la salud de su pareja, Todt sostuvo que "es extraordinaria". "Una mujer de perfil bajo, humilde. Se volvió aún más extraordinaria después del accidente de Michael; está cerca todos los días", resaltó.

Y agregó: "Se sabe que tuvo un terrible accidente hace cinco años. Él está luchando y continuará haciéndolo. El resto es privado y es correcto que siga así".

Por su parte, Montezemolo habló con el también medio italiano Rai Sport. "Espero, porque lo aprecio, que pueda pasar algo. Pero no puedo decir más: sólo sé que Michael lucha, que tiene una gran determinación y una familia magnífica a su alrededor", apuntó.

En tanto que Brawn, en declaraciones a Press Association Sport, remarcó que está "constantemente en contacto con Corinna y complementarte de acuerdo con su decisión", de no dar precisiones sobre el emblema de Ferrari.

"Él siempre ha sido una persona muy privada y es comprensible que su esposa haya querido mantener el mismo enfoque después del trágico evento. Es una decisión que todos debemos respetar. Estoy seguro que los millones de fanáticos de Michael también lo entenderán", concluyó.