La vedette Nazarena Vélez relató el mal momento económico que le toca vivir y reconoció que fue intimada con carta documento para que pague una deuda de expensas de 60 mil pesos.

En el programa de Andy Kuznetzoff, Debo Decir, Nazarena afirmó: "Me llegó una carta a documento de las expensas que yo no pago, porque no me alcanza. Ya tengo 60 mil pesos de deuda y la verdad es que entre las expensas del barrio donde vivo y la obra social, tengo que elegir, y elijo abonar la obra social".

"Me quieren iniciar una demanda, y esta bien que lo hagan y lo voy a tener que pagar, pero tengo bronca", recalcó la mediática, que en otras apariciones públicas cargó con la ex presidenta Cristina Kirchner.