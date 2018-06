Tras advertir que puede "romper" Cambiemos, Macri recibe a Carrió

El presidente Mauricio Macri se reúne con la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tras su advertencia de "romper" la alianza Cambiemos luego de la media sanción que tuvo el proyecto de ley de la despenalización del aborto.

Se espera que el encuentro se realice fuera de la agenda oficial, alrededor de las 16 en la residencia de Olivos, donde el jefe de Estado inició su actividad a las 11 con una reunión de coordinación de gestión, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Al mediodía, el mandatario recibió al atleta no vidente Martín Kremenchuzky. Se prevé que antes de las 18 Macri participe de una reunión de trabajo por Exporta Simple, junto al ministro de la Producción, Francisco Cabrera. Media sanción. El jueves la diputada y aliada del Gobierno, protagonizó un tenso momento una vez que se conoció que, por 129 votos a favor contra 125 en contra, la Cámara baja dio media sanción al proyecto de despenalización del aborto.

"Quiero dar una explicación porque represento a una parte de la sociedad que me ha votado. No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos", precisó. Una vez finalizada la votación, la líder de la CC-ARI pidió la palabra y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se la otorgó. Sin embargo comenzó un importante bullicio en le recinto y no se lograba escuchar lo que decía. Además, miembros de la bancada peronista comenzaron a gritarle.

Ante esto, la legisladora afirmó: "Quiero dar una explicación porque represento a una parte de la sociedad que me ha votado. No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos". Ofuscada, se levantó de la banca y partió del recinto pero; cuando aún estaba allí se dio vuelta y dijo: "Que le quede claro a todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!".

Su accionar dejó al descubierto la grieta que existe entre el bloque que ella representa y el oficialismo. Tras ese episodio, la legisladora se encontrará cara a cara con el líder de Cambiemos, Mauricio Macri.