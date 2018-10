Tortonese destrozó a "El Pelado" López con una delirante anécdota.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Humberto Tortonese reveló la mala impresión de Guillermo "el Pelado" López cuando tuvo que remplazarlo en 2012 en su programa Antes que sea tarde, que se transmitía por América.

“Me llamaron para reemplazar al Pelado López pero no soportó que yo lo reemplazara, venía todos los días, me molestó y me fui. Era tremendo”, disparó en una entrevista.

“Me llamaron para reemplazarlo y venía todos los días al principio como a cuidar sus cosas, como si estuviera robándole algo y en un momento dije: ‘Bueno, basta’”, contó en Modo sábado.

"Él estaba haciendo CQC reemplazando a Pettinato e iba todos los días porque grababa en el mismo canal, entonces pensé: ‘es alguien inseguro’, porque sino no piensa que le vas a sacar el programa, que no era mi intensión”.

“Era sólo por dos o tres meses, pero al mes y medio me fui directamente, nunca le dije nada. Si él está todos los días ahí, evidentemente algo le pasaba. Mejor irse de esos lugares, con esos loquitos mejor irse”, finalizó.