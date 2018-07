Tomás Abraham: "Quería un cambio pero hicieron todo mal, tengo miedo"

Tomás Abraham fue categórico sobre la coyuntura económica y social que está gestando en gobierno de Mauricio Macri y reconoció que estaba ilusionado por el "cambio" pero que nunca llegó y se hizo todo mal.

En diálogo con María O'Donnell en LN+, el filósofo se mostró escéptico sobre el futuro argentino con las decisiones que viene tomando Cambiemos: "El kirchnerismo dejó un país absolutamente trabado pero no habían puesto una bomba, como habían dicho. La bomba está ahora".

"Tengo miedo por lo que se viene en el país", agregó.

Embed

"Yo quería un cambio y el cambio era Scioli o Macri, y yo me puse neutral, no voté, no sabía bien. En realidad no me gustaba ninguno, pero después puse fichas a favor. Pero hicieron casi todo mal", expresó.

"Las cosas nunca pueden ser iguales pero nunca salimos. De cada intento, cada ensayo, cada anuncio que se hace termina en algo que no funciona, entonces, lo que sí siento es una especie de cocktail de emociones: siento alarma, bastante miedo por lo que viene con el país".

"Siento alarma, preocupación. Duermo mal y tengo tristeza por lo que va a pasar con mucha gente, va a haber mucha gente que está sufriendo y va a sufrir, esto tiene efectos".