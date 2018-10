SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Marcelo Tinelli reveló que ya tiene un equipo político que trabaja con él y criticó al macrismo.

"Tengo un equipo de trabajo con el que vamos viendo la actualidad, analizando el país desde lo económico y social. Me gusta ocuparme, saber qué piensa la gente y qué necesita", contó en una entrevista a Clarín.

"Este año dijiste que no descartás ingresar a la política. ¿Lo sostenés? ¿Es una idea con fecha definida?", le preguntaron. Y el conductor del Bailando respondió: "Lo sostengo, sí. Amo a este país y siento que en algún momento quiero devolver lo que me ha dado la gente durante todos estos años. Pero es un proyecto que puedo tomarlo a mediano plazo. Claro, cuando hay elecciones el año que viene parece que los tiempos se apuran, “¿y por qué no estás ahora?”. Pero lo voy a evaluar tranquilamente".

Además, Tinelli aseguró: "Tengo una edad en la que tengo ganas de hacer cosas que le puedan servir al país. Para eso hay que capacitarse, obvio, pero en el compromiso social, creo que el trabajo de campo y el estar con la gente es importante".

Por otra parte, el empresario criticó al macrismo indirectamente: "Que yo hable siempre va a generar que haya comentarios de uno u otro lado. Y si bien te dije que me importan poco las críticas, prefiero no estar hablando de qué me gusta y qué no. Lo que sí voy a decir es que siempre apuesto a la industria nacional y a las fuentes de laburo. Yo tuve muy poquito y siempre soñé poder ser algo. Eso no lo tiene que perder nadie. Cuando veo que la gente pierde eso, me preocupa. Si se cierran empresas, si la gente con la que hablo tiene dificultades, me preocupa. Ojalá podamos corregirlo pronto".

Así, Tinelli se metió contra las políticas económicas de Cambiemos, que destrozaron la industria nacional y el empleo.