En las últimas horas creció el rumor de que el famoso economista Javier Milei podría llegar al Bailando 2018.

Este martes, se refirió por primera vez a sus chances de estar en el programa más visto de la televisión argentina.

“Yo no estoy en Buenos Aires pero me lo han mencionado. Aún no me llamaron de la producción. Depende de las condiciones en tiempos y el dinero“, sostuvo Milei en una nota de Primicias Ya.

En cuanto a las posibles devoluciones del jurado, que suelen destacarse por ser bastante crueles, aclaró: “Soy liberal, vivo del juicio del mercado“.