El conductor de televisión Marcelo Tinelli contó que le comentaron los vecinos en la calle en Jujuy, donde viajó la semana pasada. "La gente está muy preocupada", confesó el empresario quien adelantó la vuelta de su programa.

"Hoy veo mucha gente preocupada. El fin de semana viajé a Jujuy y vi que había mucha gente preocupada fundamentalmente por el tema tarifas, con que no le alcanza muchas veces. Mucha gente me pide ayuda. "Ayudame", me decían", sostuvo Tinelli.

El conductor de televisión contó que para alegrar a los vecinos hizo un casting en la puerta del hotel. "Venían a tocar la flauta, la armónica. Venían a zapatear, a bailar. Fue hermoso conocer a esa gente tan necesitada", sostuvo.

En una crítica al gobierno actual, Tinelli manifestó que "la economía tiene que tener tres patas: consumo, exportaciones e inversiones genuinas, no la timba financiera como ha pasado en los últimos años. El consumo sigue cayendo muchísimo en este momento, pero no es de este gobierno, es estructural".