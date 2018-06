En una entrevista con "Hay que ver", el primer programa de su nueva productora, el conductor Marcelo Tinelli volvió a hablar de la oportunidad de cambiar la televisión por el mundo político.

Desde Mar del Plata Tinelli habló con José María Listorti y Denis Dumas sobre la nueva temporada de Showmatch, pero también se hizo lugar para dar definiciones políticas.

"Yo viajo por el país siempre, porque nosotros con la fundación ayudamos a un montón de gente. Es obvio que en un momento en el que pasan un montón de dificultades muchos argentinos, pueden empezar a aparecer nombres de otro tipo de personas, outsiders de la política", apuntó el empresario sobre la posibilidad de desembarcar en la política.

Y concluyó: "Yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo, pero por supuesto que no lo descarto. Así como llevo la mitad de mi vida trabajando y haciendo programas de entretenimiento, en algún momento todo lo que pueda hacer para ayudar y comprometerme para poder cambiar este país hermoso y darle alegría, esperanzas y sueños a la gente, lo haría con muchísimo gusto. Pero hoy no lo pienso desde ese lugar; estoy con mi cabeza metida acá. Tengo una edad que puedo, el día de mañana, decir 'si es necesario me voy a comprometer', pero entiendo que cada cosa que uno hace fuera de la Capital Federal puede ser entendida desde ese lugar".

La semana pasada el conductor estuvo en varios pueblos y localidades de Jujuy, junto a Guillermina Valdés y su hijo Lorenzo, que despertó polémica en el mundo de la política