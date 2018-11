Tinelli despejó rumores sobre una posible candidatura

El conductor de televisión reveló que no le cierra las puertas a la política, pero ató una candidatura a su carrera profesional.

Marcelo Tinelli confesó que no le cierra las puertas a una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires pero, pese a que aseguró que le "gusta mucho servir" al otro, no arriesgó una fecha de lanzamiento.

El conductor del Bailando encabezó una nueva edición de la maratón de Bolívar y despejó rumores sobre su futuro en la política. "No lo descarto", dijo Tinelli sobre una posible candidatura que no llegaría de manera inmediata sino "para cuando deje un poco mi carrera profesional".

"Me gusta mucho el servir, estar al servicio del otro, el hacer cosas para mejorarle la calidad de vida a la gente", dijo en Teleshow. Por eso, no descartó una candidatura política, "pero no sé cuándo".

Si bien no dio demasiadas precisiones, el conductor aseguró que se siente "un hombre de la Provincia" porque "con nuestra fundación colaboramos con hogares de villa Puerta de Hierro (en La Matanza), en José C. Paz, en Itatí". Por eso, Tinelli aseguró que "siento que es mi casa".