Héctor Timerman rompió el silencio en medio del ataque de los periodistas macristas por su delicado estado de salud.

Eduardo Feinmann, Federico Andahazi y el periodista devenido diputado Fernando Iglesias atacaron hoy al ex Canciller.

Es porque le denegaron la visa para viajar a Estados Unidos emitió un mensaje. Los tres festejaron que no pueda ir a Estados Unidos a curar su cáncel terminal.

"Disculpen q no escribo pero me aumentaron los calmantes x los dolores q me produce el cancer y me cuesta concentrarme. Estoy muy conmovido por los miles de mansajes de apoyo q me han hecho llegar los compañeros. Un gran abrazo a tod@s", fue el tuit de Timerman de hoy.