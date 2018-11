SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El 4 de diciembre a las 10 de la mañana volverá a reunirse el jurado que lleva adelante el juicio político contra el juez Luis Carzoglio, que desestimó la detención de Pablo Moyano, para definir su apartamiento.

El pedido fue solicitado por dos personas, aseguró Diego Raidan, abogado de Carzoglio, a El Destape. Uno de ellos es Julio Conte Grand, Procurador General bonaerense, por una denuncia que hizo en 2017, en base a la cual presentó el pedido de apartamiento recién en abril de este año. "Ésto quiere decir que lo que él denunció no era importante como para que lo aparten, pero sí lo hizo en 2018", dijo el letrado.

En declaraciones a este medio, Raidan alertó: "Si te ponés a analizar los dichos de Carzoglio en el Ente Disciplinario de la Suprema Corte, en enero o febrero tuvo la visita de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia". Según explicó el abogado, Carzoglio denunció que recibió la visita de dos agentes de la AFI a pedido de Mauricio Macri por la causa Moyano. El magistrado, detalló, no tomó esa presencia como un "apriete" hasta que desestimó el pedido de detención del camionero. Meses después de ese episodio, en abril, Conte Grand pidió su apartamiento.

"Lo que denuncia Conte Grand es que arbitrariamente Carzoglio habría dado arrestos domiciliarios ante el desborde de las comisarías y unidades carcelarias", dijo el abogado y agregó que "les dio el beneficio a quien creía que se lo tenía que dar porque su causa lo ameritaba, todos con prisión preventiva" ya que "toda persona se presume inocente hasta que tenga condena firme".

Por otro lado, "el segundo pedido de apartamiento lo hizo el doctor Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a consecuencia de que fue allanado el Colegio de Avellaneda-Lanús por pasos de Lomas a Avellaneda". Por la misma causa, había sido denunciado el fiscal Mario Prieto, pero "lo desvincularon y archivaron su causa, a pedido de Conte Grand pero la del juez continuó", dijo el letrado. Incluso, detalló que "nunca argumentó" el pedido de apartamiento de Carzoglio.

Esta semana se dio inicio al juicio político contra el magistrado y se le dieron cinco días para que se expida sobre el pedido de apartamiento "pero son cinco días corridos y la notificación llegó recién hoy, cuando la fui a buscar", por lo que "el miércoles vamos a estar respondiendo".

Como señaló ayer El Destape, Raidan remarcó que esta jugada "es política, no técnica, porque no habría motivo de entorpecimiento para apartarlo" ya que no actúa en una de las causas y en la otra pasó mucho tiempo."Hay un solo disparador: haberle dicho que `no` al fiscal adjunto Sebastián Scalera", que pidió la detención de Pablo Moyano por presunta asociación ilícita con la barra brava de Independiente.

Como el jurado de enjuiciamiento que definirá el apartamiento será el mismo que se declaró competente para iniciar el juicio político, el abogado vaticinó que "si hay justicia técnica, no tendría que ser apartado" pero "si es apartado, es porque se sigue confirmando que es político".

