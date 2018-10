SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetzky, anunció que presentarán un proyecto de ley para castigar a quienes amenacen o busquen impedir prácticas legales médicas, con un agravante en el caso de la interrupción legal del embarazo.

La polémica por el aborto no punible volvió cuando un grupo de personas autodenominadas "pro-vida" y lideradas por el periodista de La Nación Mariano Obarrio intentara impedir la realizar la práctica en el Hospital Rivadavia, pese a que el caso se encontraba dentro de los causales establecidos por el Código Penal.

Embed VIDEO | Las declaraciones de Mariano Obarrio que generaron indignación en las redes sociales.https://t.co/L7lu6NRT08 — El Destape (@eldestapeweb) 9 de octubre de 2018

En el programa Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, "anunció que presentarán "un proyecto para tipificar delito de quien ejerce violencia contra personal de salud que impida obligación legal de este profesional y con agravante si es ILE".

Lipovetzky calificó la actitud de estos grupos como "un delito" y contestó a los dichos del papa Francisco, que comparó la interrupción de un embarazo con la contratación de un sicario. "Estoy en contra de lo que dijo, hoy en Argentina existen sicarios y son los que quieren que el aborto sea clandestino".

Asimismo, se diferenció de la postura de Elisa Carrió con respecto al Ministro de Justicia: "No voy a apoyar el juicio político a Garavano, no hay sustento y no va a avanzar". "Garavano es un gran Ministro, me parece bien que Carrió haya dado marcha atrás con el pedido de renuncia".

Además, sobre el retroactivo en el gas, Lipovetzky reveló: "Le planteé a Marcos Peña que los usuarios no podían pagar el aumento", y agregó: "Hay que pensar otra alternativa a la dolarización de las tarifas".