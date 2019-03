Thelma Fardín sobre la lucha por el paro 8M: "No hay que farandulizarla, hay que politizarla"

La actriz Thelma Fardín afirmó que el Estado debe tener un rol fundamentar en lograr la igualdad entre hombres y mujeres: "Mi gran preocupación es que no debemos farandulizar esto, debemos politizarlo y no me refiero a banderas políticas". En una entrevista con El Destape Radio afirmó que es necesario poner el foco en los problemas del Estado como los procesos judiciales que son lentos y vulneran a las mujeres.

"No hay ninguna carrera universitaria que tenga una materia que sea género. Cuando se le dice a una mujer que haga la denuncia en la Justicia, también hay que decirle que la Justicia tiene muchos agujeros", manifestó Fardín en una entrevista con Ari Lijaladen el programa Habrá Consecuencias.

"¿Cuántas personas tienen el solvento económico para llevar adelante un juicio?", preguntó la actriz.

Acerca de su denuncia contra el actor Juan Darthés, la mujer expresó que "el hecho de que fuera actriz, me parece que hizo que se pueda visibilizar. Yo como actriz tengo esta posibilidad de convocar medios. Podemos hablar de algo que trasciende culturas".

"El cuerpo de la mujer es territorio de un montón de ideología y no decisión de ella misma", afirmó.

Fardín contó que tras su denuncia a Darthes recibió una historia de abuso a sus redes sociales cada minuto y decidió que Organanización Red por la Infancia se encargue de guiar a las víctimas. "Ellos no sólo se encargan de ver cuáles son las falencias en el sistema de leyes para que las mujeres se sientan contenidas", sostuvo.

Si bien la actriz explicó que en la Argentina el día de la mujer cambió su sentido y ya no se trata de "regalar flores y bombones, también afirmó que aún hay opiniones retrógradas que restrigen libertades. "Si vamos a hablar de abuso o acoso, hay algunos que todavía preguntan que llevaba puesto o qué hacía a esa hora. Es súper arcaico, super retrógrado, pero lo estamos leyendo en 2019", sostuvo.