El humorista Darío Barassi habló sobre su relación con Juan Darthés en la novela Simona, de El Trece, y cómo cortó vínculo con el actor después de que Thelma Fardin denunciara que el actor la violó cuando ella era menor de edad.

“Era insostenible. Ya no trabajábamos juntos pero elegí cortar el vínculo absolutamente porque no me podía hacer el boludo", dijo Barassi en el programa PH. La novela se emitió entre enero y agosto del año pasado, cuando ya existían denuncias hechas por Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

Durante el rodaje de la tira, Darthés "fue un compañero de elenco y de camarín", señaló y aseguró: "No soy un tipo confrontativo y no sacaba mucho el tema. Lo sacaba más él. Fue una convivencia, desde ese lugar, complicada”, en relación a las denuncias que ya había acumulado el actor.

Sin embargo, el humorista reconoció: "Durante gran parte del proceso de Simona y de esta convivencia, algo me llevó a decir: 'Le doy una chance, le creo a este tipo que me cuenta su verdad mirándome a los ojos'".

Pero después de que Fardin denunciara a Darthés, Barassi definió cortar su vínculo con él. Más allá de no trabajar juntos porque Simona había terminado, "no tenía la necesidad ni la obligación de compartir tiempo con él”.

