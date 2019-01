SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras denunciar a Juan Darthes por abuso sexual y que su media hermana Carla Lescano ponga en duda lo sucedido, la actriz Thelma Fardin le respondió a su familiar: "Me duelen las declaraciones de mi hermana. Es duro. Me duele sobretodo porque ella es otra víctima".

"La están tratando de utilizar para deslegitimar algo", aseguró mientras afirmó: "Es muy desagradable ver que la utilizan. Esto no es una competencia de quién es más víctima".

En Perros de la Calle, por FM Metro, agregó: "Yo traté de entender que de alguna manera a ella esto evidentemente le sirvió porque está logrando hablar, contar su dolor. Yo no iba a hablar de ella, es su historia, no es la mia. De ninguna manera me corresponde a mí hablar sobre eso".

Además, pidió "no decir que mi hermana no me cree" sino "entender que es algo que pasa en muchas familias: otra vez un familiar descree de la víctima". A su vez contó que Carla Lescano no habló con ella: "No tenemos mucho vínculo".

Por otra parte, afirmó: "Si llaman a toda mi familia a declarar, irá toda mi familia a declarar" y contó que esta semana se hizo pericias por la causa: "Es muy difícil también. Estás todo el tiempo reviviendo la situación. No te inmunizas".