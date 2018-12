Thelma Fardin, tras la denuncia a Darthés por violación: "Hoy estoy fortalecida"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Thelma Fardindio la primera entrevista, tras denunciar que Juan Darthés la violó durante la gira de un programa infantil por Nicaragua, en 2009. "Yo cuento desde mi experiencia que fue sanador", afirmó y aseguró que nueve años después se siente fortalecida y acompañada por la gente que tiene a su lado. "Estoy bien, ese momento ya paso", aseguró.

En diálogo con Cortá con Lozano (Telefe), Fardin habló sobre el momento en que grabó el video donde hizo la denuncia. "Me acuerdo que uno de mis amigos que me ayudó a armar el video me dijo 'qué le dirías a tu Thelma de los 16 años'. No hay consejo posible", dijo.

Tras las repercusiones, entre ellas nuevas denuncias que se dieron a conocer públicamente, expresó: "Está pasando como una ola, como un efecto domino, pero porque es algo que estaba muy latente y esto es como una punta de lanza". Y siguió: "Esto es tan grande. Tengo la suerte de que tener personas increíbles al lado".

Varios años después, dijo que "esa nena que era se convirtió en esta mujer que pudo transformarlo" y pidió: "Hay que quitarle el poder de que te va a marcar para siempre. Sí fue lo que me desdibujó en algún momento, pero también es lo que me constituye. Hoy estoy fortalecida".

Por último, sobre sus sensaciones de haber hecho pública la denuncia, afirmó: "Creo que lo sanador es hacerlo en el momento que una quiere. Yo no me siento para nada capacitada para decir 'sí hablen'. Es importante que hoy la sociedad esté capacitada para que nos escuchen".