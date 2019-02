SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Thelma Fardin dio su apoyo a través de las redes sociales a su colega Anita Co, quien este martes deberá presentarse ante la Justicia para una audiencia de conciliación luego de que el actor Juan Darthés la denuncie penalmente por daños y perjuicios por acusarlo de haberla abusado sexualmente durante una grabación de Gasoleros en 1999.

Fardin, en su cuenta de Twitter, celebró que "desafiando la vergüenza y la incomodidad que produce mostrarse en esa situación" Anita Co pueda haberse animado en 2018 a contar que fue "abusada sexualmente en su ámbito de trabajo" casi 20 años después del hecho, pero lamentó que, también el año pasado, "el propio abusador la denuncia, llevándola a la justicia penal".

Embed En 1999 Anita Co fue abusada sexualmente en su ámbito de trabajo.

En 2018 -desafiando la vergüenza y la incomodidad que produce mostrarse en esa situación- se anima a contarlo públicamente. — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de febrero de 2019

"Anita Co no puede demandar a su abusador porque prescribió el plazo para denunciar ese delito. El abusador, en cambio, sí puede demandarla a ella por injurias", cuestionó Fardin. Incluso, por el tipo de denuncia que hizo Darthés contra su ex compañera de tira, Anita Co debe pedir disculpas y retractarse por lo que dijo.

Embed La justicia contempla el amparo para el abusador, no para la abusada. Resulta obvio decirlo pero si es necesario, una y mil veces lo repetiremos: es injusto.



Hoy, martes 12 de febrero de 2019, Anita Co podría aceptar una conciliación. Y sería tal vez lo más fácil. — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de febrero de 2019

En este sentido, criticó que "la Justicia contempla el amparo para el abusador, no para la abusada". "Resulta obvio decirlo pero si es necesario, una y mil veces lo repetiremos: es injusto", remarcó Fardin. Es que, además, Darthés ni siquiera estará presente en la audiencia que él mismo pidió, sino que será representado por su abogado, Fernando Burlando, como apoderado, mientras que él se quedará exiliado en Brasil alegando "pensamientos suicidas".

Fardin también subrayó que, para Anita Co, "aceptar una conciliación" sería "lo más fácil". "Porque sólo hay que retractarse, pedir disculpas públicas y el asunto se termina. Pero Anita Co elige no hacer eso. Ella elige reafirmar sus palabras, porque lo que ya no puede es negar los hechos", sostuvo.

"Aunque le haya tomado más tiempo que los que la justicia contempla: es el que toma el dolor en convertirse en palabras, más lento aún que el de la justicia. Hoy, es la Justicia la que tiene que cambiar. Hoy acompañamos a Anita Co en su decisión de ser fiel a la verdad. Ella no habla sólo en su nombre, lo hace en el de todas las que pudieron -y de las que aún no pudieron- hablar. Ya no hay vuelta atrás", cerró Fardin.

En febrero de 2018, luego de la denuncia de Calu Rivero contra Darthés por acoso, Anita Co publicó una carta en la que relató su propia experiencia. La actriz aseguró que se encontraba con él en su camarín cuando "el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'".

La actriz recordó que se quedó "congelada y sin poder reaccionar" pero "en segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui". Después de eso, contó, "me persiguió" durante los días de grabación.