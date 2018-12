Thelma Fardin dará la primera entrevista tras denunciar que Darthés la violó

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Thelma Fardin decidió dar su primera entrevista, luego de que denunció a Juan Darthés por violarla en 2009 durante una gira en Nicaragua. será en Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano en Telefe.

Tras exponer la denuncia públicamente, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, Fardin reveló hoy que le "costó aceptar" lo ocurrido. En su cuenta de Twitter, agradeció el respaldo y la solidaridad que recibió, al tiempo que sostuvo que brindará su colaboración para poder ayudar a otras mujeres que vivieron situaciones similares. "Gracias no me alcanza. Vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo. Por ahora les digo 'gracias' por escuchar, por creer y por sobre todo, por seguir haciendo ruido", señaló.

Darthés habló hoy y en su pobre defensa atacó, una vez más, a Fardin y la responsabilizó por lo ocurrido. "Ella golpeó la puerta de mi habitación para decirme que no le funcionaba la tarjeta magnética y quería llamar desde el teléfono a la recepción. Ella se me insinuó, me quiso dar un beso. Ella estaba de novia con Juan Guilera. Yo la saqué de mi habitación", comentó.

Minutos después, el propio Guilera desmintió a Darthés. "Me escribió preguntándome si podía llamarme. Cuando lo hizo, me dijo que fuentes cercanas le confiaron que Thelma lo iba a denunciar por acoso sexual. Ahí fue cuando me hizo dos preguntas. Hubo una que me llamó mucho la atención", indicó Guilera.

El actor, que negó haber sido novio de Fardin en la gira, sostuvo que Darthés le "consultó si seguía en contacto con ella" y enseguida agregó: "Después, me dijo si yo recordaba que hace diez años le comenté que Thelma tenía fantasías con él". Y apuntó, en diálogo con Crónica TV: "Le respondí que nunca le dije eso".