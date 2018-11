Tensión y frases polémicas: la picante pelea entre Macri con empresarios

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Mauricio Macrise cruzó con empresarios en una reunión picante por la inflación. El dato lo reveló la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que presenció el momento.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Vidal aseguró que el hecho sucedió en un reciente viaje a la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen.

“Hicimos una reunión con nuestros funcionarios, de Nación y Provincia, y las cerealeras, grandes productores de maíz, trigo y soja", reveló la mandataria. "Lo primero que hizo el Presidente fue decirles: ‘No entiendo cómo están fijando el precio de la harina en el mercado interno’", contó Vidal sobre Macri.

Y agregó: "Fue la primera pregunta que les hizo, y cuando su respuesta no lo conformó les pidió que en la próxima reunión le trajeran un análisis de costo, para que le explicaran exactamente cómo habían fijado los precios. Lo hizo al lado mio, no me lo contó nadie”, cerró el tema.