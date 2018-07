Tensión total en Brasil: la policía no libera a Lula y esperan un fallo en contra

Un nuevo capítulo en la pelea judicial de Brasil se desató este domingo: Lula podría quedar libre hoy mismo pero la policía no lo "suelta".

El juez Favretto emitió una nueva sentencia en la que ratifica su decisión anterior, dice que Gebran Neto no está de turno ni puede anularla.

Además, remite denuncia contra Sergio Moro por incumplir su decisión y da un plazo de una hora para que la Policía Federal libere a Lula.

La Policía hoy no se dispuso a cumplir su fallo y luego Moro trató de trabar la sentencia con un nuevo fallo contra el ex presidente brasileño preso en Curitiba. Y pese a que se cumplió el plazo, otra vez la fuerza de seguridad no acata la orden.

Lula es candidato a presidente, será oficializada su candidatura en agosto y está primero en la encuesta, a casi 20 puntos de distancia con el segundo.

Desde los medios brasileños afirman que se espera un nuevo fallo en contra, que llegaría mañana, para que Lula siga preso. En diálogo con El Destape, un vocero de Lula aseguró: "Creo que hoy no será liberado, pero queda abierto el tema incluso para una decisión de corto plazo.".