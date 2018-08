El entrenador de River, Marcelo Gallardo, apuntó contra el presidente de Boca, Daniel Angelici, luego de que se viralizara un video del dirigente donde se canta "quiero la Libertadores y una 'Gallina' matar".

En conferencia de prensa, Gallardo fue consultado por el exabrupto de quien también es vicepresidente de AFA y disparó: "No tengo nada para decir… Creo que la imagen habla por sí sola. No solamente es el presidente de Boca, es el vicepresidente de AFA y nos representa en el fútbol argentino, pero no más que eso".

"No me sorprende nada… hoy en día a mí no me sorprende absolutamente nada. Pero le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Porque todos somos hinchas y en algún momento se nos puede salir la cadena, pasa que algunos deben medirse y estar más fríos", sentenció.

Los dichos del 'Muñeco' dejan de manifiesto algunas diferencias entre él y Angelici, una de las piezas clave de la AFA ¿incidirá ese aspecto ante la posibilidad de que Gallardo dirija la Selección?.