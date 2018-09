Tenembaum explotó contra Macri: "Terminó transformándose en la caricatura que sus enemigos describen"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Ernesto Tenembaumexplotó contra Mauricio Macri por su actitud en la negociación con el Fondo Monetario Nacional en Estados Unidos y aseguró que "no está ocupando el lugar de presidente de un país sino el lugar de un delegado".

"En general, no creo en consignas. Pero hay algo que vi en este proceso y es Macri transformándose en la caricatura que sus enemigos describen de él", señaló Tenembaum al comenzar su programa por Radio Con Vos.

Y argumentó: "¿Qué dicen los enemigos de Macri? Que es un Presidente entreguista, capaz de arrodillarse al poder financiero y que no es el presidente argentino sino un delegado de otros poderes extranjeros en la Argentina".

"No hizo más que confirmar todos los prejuicios que hay sobre él. Pero por sobre todo correrse del lugar de Presidente. Dejó vacío el lugar que ocupa y está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarse en un contexto difícil", disparó el periodista, luego de describir el cronograma del Presidente en norteamérica.

En un repaso histórico por otras negociaciones con el FMI, Tenembaum recordó que "Lavagna negoció en un momento de gran debilidad y ganó, Cavallo pulseaba con el Fondo Monetario Internacional. No era que se decidía algo y se hacía. Los mexicanos en el '95 sufrían el efecto tequila. Sangraba México y en ese momento el Fondo Monetario Internacional les dijo que tenían que privatizar el petróleo. Los mexicanos no eran antiimperialista y le dijeron que no. No era Fidel Castro, era PRI en ese momento".

"El símbolo de la sumisión a un poder controvertido en el mundo es un grave error porque muestra a un Presidente que no está ocupando el lugar de presidente de un país sino el lugar de un delegado. Ojalá pudiera entender esto porque parece que está entiendo poco de lo que pasa en Argentina y el mundo y cómo funcionan las cosas. Entiendo que es una crisis. Entiendo que recibió un cachetazo muy fuerte pero me parece que es hora de repensar las cosas. No digo esto con alegría, lo digo con muchísimo dolor: ver a Macri hacer lo que hizo el lunes en un contexto tan delicado no me gustó nada y ojalá pueda cambiar a tiempo", concluyó.